ZLECAf: les commerçants pourront développer et élargir leurs marchés en 2022

Les priorités immédiates comprennent la finalisation des négociations sur les règles d’origine, la mise en place d’un mécanisme de financement pour les PME et le lancement de la plateforme

numérique African Trade Gateway.

Il y a un an, le libre-échange a commencé sous les auspices de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Dans la deuxième partie de l’entretien avec Kingsley Ighobor, le Secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf, M. Wamkele Mene, aborde, entre autres, le rôle crucial des femmes et des jeunes dans le libre-échange, une facilité de financement pour les petites et moyennes entreprises et un mécanisme de compensation pour aider à amortir l’impact fiscal d’une perte de revenus tarifaires. En voici des extraits.

Wamkele Mene, Secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf.

Vous insistez toujours sur la participation des femmes et des jeunes africains au libre-échange. Pourquoi cela et vous entendent-ils ?

La raison pour laquelle je mets l’accent sur les jeunes Africains et les PME dirigées par des femmes est que, premièrement, ils sont les moteurs de l’économie africaine. Les PME dirigées par des femmes représentent près de 60 % du PIB de l’Afrique et créent environ 450 millions d’emplois. Ensuite, les jeunes Africains sont à la pointe des avancées technologiques, que ce soit à Lagos ou à Kigali. Ils développent les derniers logiciels pour le commerce électronique, etc. Nous ferons une erreur catastrophique si nous n’incluons pas ces segments importants de notre société dans la mise en œuvre de cet accord.

Je pense que si nous voulons nous éloigner des anciens modèles d’accords commerciaux, des accords commerciaux qui ont été critiqués comme ne profitant qu’aux grandes entreprises, nous devons nous concentrer sur les jeunes et les PME dirigées par des femmes.

Permettez-moi également de dire qu’étant donné le caractère de l’économie et de la démographie de l’Afrique, il serait malvenu d’avoir un accord commercial traditionnel, qui se concentre sur le commerce des biens, le commerce des services, les droits de propriété intellectuelle, etc. Par conséquent, nous avons reçu de nos chefs d’État le mandat de négocier un protocole sur les femmes et les jeunes commerçants. L’accord commercial ne sera pas crédible si vous excluez des segments importants de la société ; il sera perçu comme ne profitant qu’aux élites.

De nombreux jeunes entrepreneurs africains n’ont pas accès au financement.

Que faites-vous à ce sujet ?

Nous sommes actuellement en pourparlers avec des banques commerciales en Afrique pour accélérer la mise en place d’un mécanisme de financement du commerce destiné à soutenir les jeunes, les petites et moyennes entreprises (PME). Cette conversation, je dois le dire, avance plus lentement que je ne l’aurais espéré car il y a plusieurs questions techniques que nous devons aplanir. Nous voulons nous assurer que les jeunes Africains ont accès au financement. Nous voulons nous assurer que les critères de qualification pour le financement n’excluent pas les jeunes entrepreneurs.

Environ 70 % du commerce informel en Afrique est réalisé par des femmes. Qu’est-ce que la ZLECAf offre à ces femmes ?

Nous leur offrons une échelle. Vous [les femmes] serez désormais en mesure d’élargir votre marché en tant que PME. Depuis, disons, le Togo, vous aurez désormais accès à de nouveaux marchés en Afrique de l’Est, en Afrique australe, en Afrique centrale. Nous vous offrons la possibilité de vous développer sur un marché de 1,3 milliard de personnes, avec un PIB combiné de 3,4 billions de dollars.

Il s’agit d’une opportunité importante si nous disposons des bons mécanismes pour soutenir nos PME. C’est pourquoi nous lançons la Facilité de financement du commerce. C’est pourquoi nous lançons également la passerelle commerciale africaine, en collaboration avec Afreximbank. L’African Trade Gateway sera une plateforme numérique qui fournira des informations sur le marché et la diligence raisonnable concernant vos homologues, notamment les règles d’origine, les procédures douanières, ainsi qu’une plateforme de transfert de paiements.

À moyen et long terme, les avantages de la ZLECAf sont évidents. Mais à court terme, certains pays pourraient subir des pertes de revenus, ce qui pourrait affecter leur budget.

Quelles assurances donnez-vous à ces pays que les gains à long terme vaudront la peine de souffrir à court terme ?

Certains pays seront effectivement des bénéficiaires immédiats parce qu’ils ont déjà la capacité d’exportation. Il est également vrai que certains pays connaîtront des pertes de revenus à court terme. Pour atténuer ce phénomène, nous mobilisons, avec Afreximbank, des fonds pour ce que nous appelons la facilité d’ajustement de la ZLECAf.

Ce fonds ne sera pas destiné à un soutien budgétaire, mais à soutenir des chaînes de valeur spécifiques dans certains secteurs productifs de l’économie, par exemple le textile et l’agroalimentaire.

En collaboration avec Afreximbank, nous avons mobilisé 1 milliard de dollars, et il est possible d’augmenter cette somme. Nous prévoyons un besoin de 7 à 10 milliards de dollars.

Nous devons également changer notre état d’esprit. Et c’est de considérer les tarifs douaniers non pas comme un outil générateur de recettes, mais comme un outil de développement industriel, pour favoriser le développement des secteurs productifs et, si nécessaire, pour protéger les industries naissantes et empêcher le dumping.

C’est donc à cette stratégie à long terme que nous devrions penser. À court terme, en février, les chefs d’État devraient approuver la facilité d’ajustement afin que les pays puissent y avoir accès.

La première année de libre-échange doit être célébrée malgré les problèmes au démarrage.

Vous avez récemment participé à une conférence consultative sur les zones économiques spéciales (ZES) au Gabon.

Quel impact les ZES auront-elles sur le libre-échange en Afrique ?

Nous avons une situation intéressante sur le continent où de nombreux pays ont investi des centaines de millions de dollars dans la création de ZES pour stimuler la compétitivité et la capacité industrielle. Les ZES contribuent à l’innovation et à la création d’emplois. Par exemple, au Gabon, la ZES a réussi à effectuer des évaluations du bois. Le Gabon n’exporte plus de bois non transformé ; son bois est désormais transformé localement et la valeur ajoutée est réalisée dans la ZES.

Le Sénégal a une ZES pour les produits pharmaceutiques. Nous réfléchissons donc de manière très innovante à la façon dont les biens ou les services des ZES peuvent être intégrés dans la chaîne de valeur de la ZLECAf.

Quelques pays s’inquiètent du fait que ces biens bénéficient d’un avantage injuste parce qu’ils sont produits dans une ZES où il y a des allégements fiscaux et d’autres incitations, et qu’ils créent par conséquent une concurrence déloyale sur le marché général. D’un autre côté, nous ne pouvons ignorer que les ZES créent des emplois, notamment pour les jeunes, et contribuent à l’innovation et à l’industrialisation. Nous devons donc trouver des mécanismes pour garantir que les biens produits dans ces zones font partie de la chaîne de valeur de la ZLECAf.

En outre, si nous sommes heureux d’importer des biens produits dans des ZES situées en dehors du continent africain, je ne pense pas qu’il soit logique que nous fassions de la discrimination à l’égard des biens produits dans des ZES en Afrique.

Carlos Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, a récemment déclaré que le secrétariat de la ZLECAf devait disposer de davantage de ressources. A-t-il raison ?

Bien sûr, il a raison, étant donné que l’accord commercial a une portée très large : commerce des biens, commerce des services, protection des investissements, recours commerciaux, etc. Nous avons besoin d’une expertise dans chaque domaine où nous avons un protocole. Nous avons besoin d’une expertise dans chaque domaine où nous avons un protocole. Nous devons développer cette expertise en interne ; nous n’avons pas besoin d’aller chercher des consultants à l’extérieur du continent pour travailler pour nous. Je suis donc d’accord avec lui.

Il y a [actuellement] 39 États parties à l’accord. Nous devons fournir un soutien technique et de renforcement des capacités aux États parties dans tous les protocoles. Dans le même temps, je suis très heureux qu’en février, lorsque les chefs d’État se réuniront, ils examineront une demande de notre part en tant que secrétariat afin d’améliorer nos capacités pour qu’elles correspondent à notre mandat très important.

Que doivent attendre les Africains de la ZLECAf en 2022 ?

J’espère que lorsque nous nous reverrons à la même époque l’année prochaine [en décembre 2022], je serai en mesure de dire : « Nous avons une facilité de financement du commerce pour soutenir les échanges de la ZLECAf », ou encore : « Voici le montant X de dollars disponibles pour les jeunes entrepreneurs et les PME ».

Dès le début de l’année 2022, je déploie tous mes efforts pour faire en sorte que la facilité de financement du commerce devienne une réalité. La passerelle commerciale africaine est sous notre contrôle. Nous pouvons la déployer relativement rapidement, mais la Facilité de financement du commerce, qui dépendra de l’adhésion d’autres acteurs, pourrait prendre un peu plus de temps.

À quoi les commerçants doivent-ils s’attendre, en termes pratiques ?

L’objectif pour nous sera de conclure les négociations sur les règles d’origine, et les points en suspens sont les automobiles, les textiles, les vêtements et le sucre. Ils représentent environ 12 à 15 % de ce que nous appelons le livre des tarifs. Nous voulons conclure les négociations sur ces sujets afin d’atteindre une convergence de 100 % des règles d’origine.

Par:

Kingsley Ighobor

Afrique Renouveau