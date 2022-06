Afrique Renouveau a 35 ans

D’Afrique Urgence à Afrique Renouveau en passant par Afrique Relance

Afrique Renouveau hier et aujourd’hui

Deux bulletins d’information des débuts d’Urgence Afrique, soigneusement conservés dans les bureaux new-yorkais de la section Afrique du département de la communication globale des Nations unies, offrent un instantané de l’Afrique en 1985. C’était avant l’arrivée de l’internet, lorsque de nombreuses salles de presse étaient bruyantes du claquement des touches des machines à écrire.

La lettre d’information de 16 pages était imprimée en noir et blanc, à l’exception du nom d’Afrique Urgence sur la manchette, qui apparaissait en vert. Avance rapide jusqu’en 2022. Afrique Renouveau est un magazine entièrement numérique publié en anglais, français, kiswahili et chinois.

La première édition de l’ancien bulletin d’information, parue en avril 1985, dégage une impression sombre. Les deux photos de couverture représentent un total de 15 personnes, toutes avec un visage sombre. L’une d’elles est celle de Julius Nyerere, le défunt président tanzanien, dont l’interview exclusive figurait dans l’édition. Les articles portent essentiellement sur la sécheresse et la famine. À l’époque, l’Afrique était confrontée à une grave crise humanitaire, et le bulletin d’information faisait partie de l’opération de secours internationale.

Après que la sécheresse a commencé en Éthiopie et s’est étendue à 20 autres pays africains, les Nations unies ont créé le Bureau des opérations d’urgence en Afrique (OEOA) pour coordonner les efforts humanitaires. L’OEOA a publié le bulletin d’information.

Le bulletin « Afrique Urgence » {publié par le Bureau des opérations d’urgence en Afrique} visait à présenter des questions complexes dans un langage compréhensible par tous. Il donnait des informations que les gens n’avaient pas l’habitude d’obtenir de l’ONU : faciles à lire, faciles à comprendre. »

Salim Lone

Premier rédacteur en chef d'Afrique Urgence, devenu ensuite le magazine Afrique Renouveau.

C’était une « famine massive, la pire de l’histoire de l’Afrique », se souvient Salim Lone, qui travaillait comme rédacteur d’Afrique Urgence à l’époque. Le bulletin d’information de l’OEOA visait à présenter des questions complexes dans un langage que tout le monde pouvait comprendre », dit-il, ajoutant : « Il donnait des informations que les gens n’avaient pas l’habitude d’obtenir de l’ONU : faciles à lire, faciles à comprendre. »

De l’urgence au redressement

L’évolution de la publication reflète la trajectoire du développement sur le continent. Alors que la sécheresse reculait et qu’il devenait de plus en plus évident que le véritable défi consistait à promouvoir le développement économique et social à long terme de l’Afrique – son « redressement » – l’ONU a fermé l’OEOA et l’Assemblée générale a tenu une session spéciale sur le développement de l’Afrique.

Mais comme le bulletin d’information d’Afrique Urgence avait développé de bons liens avec les médias, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et d’autres, beaucoup ont pensé qu’il serait utile d’avoir une publication similaire. C’est ainsi qu’Afrique Relance a été lancé en 1987.

Une note de l’éditeur dans le premier numéro d’Afrique Relance, en avril 1987, expliquait les perspectives du nouveau magazine : « Il est clair que l’urgence n’est plus la préoccupation première du continent », écrit M. Lone, qui reste rédacteur en chef. « L’accent sera désormais mis sur les efforts de redressement et de développement du continent ».

Afrique Relance ressemblait plus à un magazine qu’à un bulletin d’information, avec ses pages supplémentaires, un article de fond dominant et d’autres articles sur une série de sujets. Ses articles portaient principalement sur des questions économiques, sociales et humanitaires.

Par conséquent, en tant que magazine, Afrique Relance, lancé en 1987, est essentiellement l’ancêtre de la publication actuelle, Afrique Renouveau.

En tant que publication de l’ONU, qui est composée de gouvernements, il était difficile pour Afrique Relance de traiter de questions politiques « sensibles », telles que les coups d’État et les violations des droits. « Il était plus acceptable de traiter d’autres choses », se souvient Ernest Harsch, qui a rejoint le magazine en 1989 et en a été le rédacteur en chef de 2001 à 2013.

En outre, il était vain d’essayer de rivaliser avec les grands médias dans la chasse aux nouvelles de dernière minute.

Le magazine a toutefois réussi à capter une bonne partie de l’audience de l’élite africaine, notamment les médias, les décideurs gouvernementaux, les universitaires, les militants de la société civile, etc.

C’était « une bouffée d’air frais », se souvient M. Harsch, « et cela a bien fonctionné pour nous ». Au fur et à mesure que les pays africains ont évolué vers plus de démocratie dans les années 1990, les sujets politiques sont également devenus plus faciles à couvrir.

« Il était important que nous ne soyons pas laissés pour compte dans un monde en mutation… les jeunes Africains dominaient les nouvelles entreprises dans les TIC, l’agriculture et d’autres secteurs. Nous devions nous adresser à eux. Nous avons donc modifié notre style d’écriture pour le rendre moins technique et plus journalistique, et nous avons commencé à couvrir des sujets, comme les TIC et la culture. »

Masimba Tafirenyika

Rédacteur en chef (2009 – 2017) qui a mené une stratégie de modernisation d’Afrique Renouveau.

Arrive Afrique Renouveau

En 2004, le magazine a changé de nom pour devenir l’actuel Afrique Renouveau. Dans un message adressé aux lecteurs, les anciens sous-secrétaires généraux Shashi Tharoor (communication et information publique) et Ibrahim Gambari (conseiller spécial du secrétaire général pour l’Afrique) ont justifié le nouveau nom : « La plupart des pays [d’Afrique] ont désormais des gouvernements démocratiquement élus….. Les dirigeants africains ont élaboré un plan tourné vers l’avenir, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). »

Ils poursuivent : « En changeant son nom, la publication cherche à s’identifier plus clairement à la nouvelle dynamique d’initiative et de renaissance de l’Afrique. »

Le magazine a continué à étendre sa couverture du programme de développement de l’Afrique, en mettant en avant le travail de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, du NEPAD et du Bureau du conseiller spécial des Nations unies pour l’Afrique, entre autres.

L’avènement de l’internet et des technologies de communication mobile a mis à la disposition des lecteurs de multiples sources d’information.

Parvati Heather McPheeters, qui a créé le premier site web du magazine au début de 1997, déclare : « À l’époque, l’objectif était de donner accès à quelques lecteurs supplémentaires, par dizaines, et non par milliers. » Mme McPheeters, qui a quitté le magazine en 2006, ajoute : « Je suis gratifiée d’avoir participé à la mise en place de l’infrastructure ».

L’un des aspects essentiels de la modernisation d’Afrique Renouveau n’était pas seulement de se brancher sur les autoroutes de l’information, mais aussi de passer d’une publication en noir et blanc à une publication en couleur et d’adoucir son contenu pour le rendre plus attrayant.

Masimba Tafirenyika, qui a rejoint l’équipe en 2009 en tant que rédacteur en chef et l’a quittée en 2017, a contribué à mettre en œuvre une stratégie de modernisation. « Il était important, explique-t-il, que nous ne soyons pas laissés à la traîne dans un monde en mutation… Nous avions été en retard sur l’époque avec une publication en noir et blanc. Et les jeunes Africains, hommes et femmes, dominaient les nouvelles entreprises dans les technologies de l’information et de la communication, l’agriculture et d’autres secteurs. Nous devions nous adresser à eux. Nous avons donc modifié notre style d’écriture pour le rendre moins technique et plus journalistique, et nous avons commencé à couvrir des sujets tels que les technologies de l’information et de la communication et la culture. » M. Tafirenyika est maintenant directeur du Centre d’information des Nations Unies à Pretoria, en Afrique du Sud.

« Afrique Renouveau devait suivre le courant à l’époque », note Margaret Novicki, qui était chef du service des campagnes de communication (CCS) du département de l’information des Nations unies (aujourd’hui département de la communication globale ou DGC) lorsque M. Masimba était responsable du magazine.

Les rédacteurs, éditeurs et autres collègues ont sauté de joie en août 2010 lorsque les premières pages en couleur et semi-brillantes ont été imprimées. « C’était un moment important pour le magazine. J’étais très fière de l’équipe », déclare Mme Novicki.

Le passage au numérique

Dix ans après la célébration de la première publication imprimée en couleur du magazine, Afrique Renouveau est devenu entièrement numérique en 2020.

L’accès croissant des Africains aux smartphones, et par extension aux contenus numériques, avait rendu la transition numérique inévitable, mais l’apparition de la pandémie de COVID-19 fin 2019 et les perturbations qui en ont résulté pour la production et la distribution des exemplaires imprimés ont accéléré le passage en 2020.

« À l’approche de COVID-19, nous avons dû nous adapter rapidement à la nouvelle réalité de l’environnement des communications. Nous avons dû concevoir des moyens créatifs de nous adresser à de nouveaux publics, tout en conservant nos fidèles lecteurs de la presse écrite », explique Sandra Macharia, actuelle rédactrice en chef.

Les produits numériques d’Afrique Renouveau comprennent désormais des histoires audios d’Afrique Renouveau, une série initiale de podcasts d’Afrique Renouveau et un bulletin électronique mensuel d’Afrique Renouveau.

« Nous racontons des histoires d’espoir et présentons des solutions, ce qui est si important en ces temps où nous sommes confrontés à des défis mondiaux – tels que le changement climatique et le rétablissement équitable des pandémies – qui ont également un impact local sur la vie des gens », ajoute Mme Macharia. « Nous voulons engager notre public avec un récit de l’Afrique qui inspire l’action vers une Afrique plus durable, inclusive et prospère. »

« Le résultat est un attrait pour des publics divers, notamment les jeunes et les femmes, dans différentes parties de l’Afrique », ajoute Zipporah Musau, qui a succédé à M. Harsch au poste de rédacteur en chef.

Souhaitons à Afrique Renouveau un joyeux 35e anniversaire!

Par: Kingsley Ighobor

