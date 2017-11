A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Union des Forces Républicaines (UFR), tenue, le samedi 11 novembre 2017, au siège nationale du parti dans la commune de Matam. Le haut représentant du chef de l’Etat ne digère toujours pas, les échéances électorales passé de 2010 dans le pays du président Alpha Condé.

Dans son intervention devant ses militants et sympathisants du parti, le président Sidya Touré, dira : « Les élections ont été brasé en grande partie. A commencé par 2010, nous avons fait des démonstrations où nous avons obtenu les résultats dans les urnes. Mais où ont a proclamé des résultats contraires. Je vous donne un cas précis nous avons 120 milles voix à Matoto. Nous avons terminé dans la plus grande commune, la plus importante de la république de Guinée premier avec 39 000 voix à Matoto. Donc, un taux de participation de 35%. Alors que de l’autre côté de Ratoma la participation était de 77%. Donc on avait jeté les urnes à gauche et à droite. C’est ce genre de chose qu’on a dénoncé et que nous allons essayer de prévenir en démontrant que nous serons là. Mais nous serons beaucoup plus vigilants parce que nous avons tiré l’expérience de tous cela. Mais je pense que, si on veut avoir la sérénité dans la cité. Il faut éviter cela. Je pense que, c’est passé nous allons mieux défendre nos acquis. »

Plus loin, le président Sidya Touré, a fait le point du lien qui existe entre le RPG arc-en-ciel et son parti UFR. « Nous sommes rapprochés du RPG arc-en-ciel dans certaines mesures, mais je dis chaque fois ne me citer pas. Moi je ne suis pas fonctionnaire, ni un salariés, je ne marque pas au budget de l’Etat. Donc, je ne fait qu’une fonction administrative gouvernementale dans le système telle qu’il y a en son moment .C’était un problème de rapprochement, les élections futur vont dire si cela continu ou pas. » a -t-il conclu

Zeze Enèma Guilavogui pour aminata.com

