9% de réussite au Baccalauréat unique 2022 en Guinée:« ce taux confirme le faible niveau de notre système éducatif», selon le ministre Guillaume Hawing

Longtemps restés dans le suspense, les candidats au baccalauréat unique session 2021-2022 seront situés dans quelques heures. Déjà, les statistiques viennent d’être publiées par le premier responsable du département de l’Enseignement pré-universitaire et l’alphabetisation, avec seulement 09% de réussite. Sur les ondes de la Radiotélévision Guineenne (RTG), Guillaume Hawing n’a pas manqué de regretter ces résultats qui viennent fermer les portes et fenêtres de cette année scolaire.

« Loin d’une surprise, les taux de réussite de cet examen, à l’instar des deux premiers (CEE et BEPC), confirment le très faible niveau de la qualité de notre système éducatif», a d’abord déploré le ministre.

Partant du résultat de ces trois examens nationaux selon lui, son département a été obligé de ne faire que deux choix. Le premier, faire un repêchage et continuer ainsi la politique de l’autruche. La deuxième option, dire la vérité au peuple de Guinée.

« Si le premier choix nous est avantageux en tant que gouvernants, le second est sans nul doute le plus bénéfique pour le futur du peuple de Guinée. C’est pourquoi, le Cabinet du Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation dont j’ai l’insigne honneur de diriger a choisi de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité au vaillant peuple de Guinée. Tel est le prix à payer, le sacrifice douloureux à consentir pour réussir la refondation de notre système éducatif qui, nous ne le dirons jamais assez, est le principal pilier de la refondation de l’Etat, prônée depuis le 05 Septembre 2021 par le CNRD et son Président, Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées», a-t-il expliqué.

Pour Guillaume Hawing, la promotion du mérite scolaire est la ligne directrice qui oriente et motive toutes leurs actions, car c’est la voie la plus sure pour transformer qualitativement le système éducatif Guinéen. C’est pourquoi dira-t-il que ces faibles taux de réussite aux examens nationaux session 2022 (17 % au CEE ; 15% au BEPC et 9% au Baccalauréat) doivent interpeler tous les Guinéens.

« Ces résultats sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée entre tous les acteurs de la communauté éducative (Etat, enseignants et encadreurs, élèves et parents d’élèves, syndicats de l’éducation,…) ; nul ne doit donc jeter l’anathème sur l’autre. Remettons-nous tous en cause et faisons preuve d’union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l’avenir car, comme le disait Nelson MANDELA : l’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ».

Cet échec malheureux des milliers d’enfants à ces différents examens, reste et demeure selon le ministre, un échec des parents, enseignants, encadreurs et gouvernants. Conscient de cela, lui et son cabinet et toutes les parties prenantes vont exploitater les voies et moyens afin de rehausser et requalifier l’éducation nationale.

« Il me plaît de vous annoncer que le MEPU-A après consultation de toutes les parties prenantes, dans le cadre des premières actions urgentes, envisage :

L’organisation des sessions de remise à niveau des enseignants en situation de classe et encadreurs à tous les niveaux pendant ces vacances ;

Le recrutement et le déploiement de nouveaux enseignants sur l’ensemble du territoire national ;

L’actualisation des textes règlementaires et législatifs ainsi que la restructuration des DPE et IRE», a promis le ministre Guillaume Hawing.

Sâa Robert Koundouno