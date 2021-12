Guinée:  la journée internationale des droits de l’homme 2021 célébrée dans les quatre régions naturelles

Le Ministère guinéen en charge de la Justice et des droits de l’homme en collaboration avec le Bureau de ONU Droits de l’Homme, a organisé la journée internationale des droits de l’Homme dans les quatre régions naturelles de la Guinée les 9 et 10 décembre 2021 sous le thème « Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l’homme ».

Cette célébration a eu lieu à Koubia en moyenne Guinée, Sangaredi (Basse Guinée), Kokota (Guinée forestière) et Karifamorya en haute Guinée.

La Journée internationale des droits de l’Homme 2021 rappelle le message fondamental selon lequel les principes d’égalité et de non-discrimination sont au cœur des droits de l’homme, de l’Agenda 2030 et de l’approche de l’ONU exposée dans le document cadre commun pour ne laisser personne de côté: L’égalité et la non-discrimination au cœur du développement durable. Il s’agit notamment d’aborder et de trouver des solutions aux formes de discrimination profondément enracinées qui ont affecté les personnes les plus vulnérables des sociétés, notamment les femmes et les filles, les migrants et les personnes vivant avec handicap, celles atteintes d’albinisme entre autres.

Ainsi, durant ces deux jours, les deux équipes ont interagi avec les autorités et les membres des communautés (Associations de Jeunes et femmes, sages, communicateurs traditionnels, médias locaux, etc.) de ces localités sur des sujets portant sur : La Cohésion sociale et conflits fonciers (Kokota); La Cohésion sociale/prévention des conflits et lutte contre les VBG (Koubia); La lutte contre les VBG et conflits fonciers (Karifamorya); Migration/mobilité des jeunes et changement climatique (Sangaredi).

Les équipes du haut commissariat des nations unies aux Droits de l’Homme déployées dans chacune des localités ont organisé dans la journée du 09 décembre, des sessions de plaidoyer avec l’ensemble des autorités administratives locales et territoriales et des séances de sensibilisation aux droits de l’homme en lien avec les sujets susmentionnés en langues locales avec les communautés.

Selon les organisateurs, la réalisation de ces activités a pour objectif de: Promouvoir la réduction des inégalités et l’enracinement des droits de l’homme au cœur de la transition et dans la reconstruction post-COVID; Permettre la participation des personnes les plus vulnérables et marginalisées aux processus publics de prise de décision y compris celles liées, à la cohésion sociale, la réponse à la COVID-19, à la lutte contre les violences basées sur le genre aux changements climatiques et aux futures échéances électorales pour une transition politique et sociale réussie;

Susciter l’engagement des différents intervenants (autorités nationales, Nations Unies, Corps diplomatique, secteur privé, OSC…) en faveur des reformes en matières des droits de l’homme, l’inclusion (notamment l’égalité des sexes) et la cohésion sociale dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la Guinée en matière de droits de l’homme.

Dans chaque localité concernée, une cérémonie officielle a été organisée le 10 décembre conjointement par les équipes du Ministère de la Justice et des droits de l’Homme et du Bureau de ONU droits de l’Homme.

Cette cérémonie a donné l’occasion aux communautés locales d’exprimer leurs attentes et sujets de plaidoyer aux autorités locales.

Dans le but d’agrémenter la cérémonie et de renforcer la sensibilisation, des artistes locales ont été conviés à prester, notamment en présentant des théâtres forum, Sketchs, ainsi que des chansons et danses/chorégraphie, le tout inspirés des thématiques spécifiques respectives de sensibilisation proposées pour chacune des quatre localités.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

