Alors que les citoyens peuvent être sujets à des crises qui nécessite parfois une prise en charge rapide et face à l’absence de cours dans les écoles pour les premiers gestes à faire pour sauver un homme notre rédaction a rencontré un médecin généraliste en service à l’hôpital régional de Labé .

Docteur Ismaila Diallo nous a explicité le comportement qu’il faille avoir pour sauver.

« tout faire pour que la victime ait une position latérale de sécurité et vous basculez sa tête en arrière, s’il ne respire pas vous essayez de lui faire une respiration bouche à bouche et si vous sentez que son cœur a tendance à s’arrêter vous lui faites un massage cardiaque et le ventiler.

Si c’est un fracturé vous devez l’aider à immobiliser la fracture sinon les douleurs vont persister et la fracture peut se compliquer ,si vous trouvez quelqu’un blessé et entrain de saigner vous pouvez lui placer un garrot c’est à dire une ceinture au dessus de la blessure ,maintenant si la victime demande à boire alors qu’elle saigne ,il est conseillé de ne pas lui donner à boire ça peut augmenter le saignement ,si c’est une personne qui a été poignardée par exemple ne retirez jamais le couteau dans l’intention de l’aider, vous laissez le couteau sur place et cherchez à l’évacuez rapidement à l’hôpital.

Si vous avez un membre blessé, il faut toujours le soulever car si vous l’inclinez vers le bas le saignement peut s’accélérer ,si quelqu’un a pris la soude caustique ,ça arrive souvent chez les enfants ne lui faites pas boire du lait,de l’eau ou de l’huile de palme ça va emmener le produit toxique plus loin dans l’abdomen.

Il ne faut pas chercher à neutraliser certains produits par des injections surtout si vous n’êtes pas du corps médical, en cas d’intoxication par la fumée savoir que la fumée peut tuer sauver d’abord la personne qui s’y trouve avant celle qui se brûle »

Le docteur Diallo a précisé que quelque soit l’intention de sauver que l’on nourrit le non respect de ses règles constituent en soit une sorte de culpabilité qui peut couter la vie à des êtres ,d’où a t- il poursuivi la nécessité de donner le cours de secourisme dans toutes les entités où une vie peut être en jeu comme les garnisons militaires, les écoles et les hôpitaux.

Ousmane Koumanthio Tounkara