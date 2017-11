Rate this post

Invité dans les GG de la radio Espace ce mercredi ce jeudi 23 novembre 2017, le député uninominal de Gaoual Ousmane Gaoual Diallo de l’union des forces démocratiques de Guinée(UFDG) et conseiller politique de Cellou Dallein Diallo a réagi à la dernière sortie médiatique du président Alpha Condé sur son éventuelle 3ème mandat.

«Un 3ème mandat est inadmissible en Guinée. Alpha Condé parle d’un 3ème mandat comme si on n’avait pas de constitution et comme également si ce qui vient de l’assemblée nationale n’était pas l’émanation du peuple. Il faudrait qu’Alpha Condé sache que le peuple de Guinée a dit que le mandat du chef de l’Etat se limite à deux mandats. Alpha Condé doit comprendre que sans l’alternance, il ne peut pas parler de démocratie. Pourtant, la démocratie exige un respect des lois et de la constitution. Or, il nous semble qu’Alpha Condé veut éviter ces lois et même violer la constitution. Les dictateurs ont tendance à faire croire qu’ils sont amis à tout le monde. Mais s’il tente de le faire, c’est le peuple qui lui fera face», a-t-il averti.

Réagissant à la récente arrestation de quatre syndicalistes dans les locaux du Conseil économique et social (CES), Ousmane Gaoual a fait savoir que Rabiatou Serah présidente du CES a contribué indirectement à l’arrestation de ces gens-là et elle n’a pas eu la réaction qu’il fallait.

«Le Conseil économique et social devrait immédiatement exiger leur libération et l’arrêt de toute poursuite judiciaire contre les syndicalistes, mais ce n’est pas ça. Elle s’est plutôt laissée faire et les gens ont épuisé les 48 heures de garde à vue pour être libérés, mais poursuivis donc inculpés. Donc il n’y a eu d’action à ce point de vue», a-t-il regretté.

Pour lui, c’est une déception de la part de quelqu’un qui a incarné la révolte populaire de 2007 et qui a montré en quelque sorte le courage, la détermination, pour exiger à l’Etat le respect d’un certain nombre d’engagements.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

