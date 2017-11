Dans le cadre des préparatifs des élections communales et communautaires prévues au mois de février 2018, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a convié tous les partis politiques engagés dans le processus électoral à une rencontre à Conakry. Le Parti pour la Paix et le Développement a été représenté par son président, Elhadj Boubacar DIALLO. Au cours de la rencontre, de nombreuses conditions avaient été présentées aux invités dans le cadre de participation aux élections locales.

Ainsi, les documents ci-dessous sont exigés :

Déclaration de candidature ;

Acte de naissance ;

Certificat de résidence ;

Attestation d’investiture ;

Déclaration certifiée ;

Casier judicaire ;

Pièce d’identité ;

Certificat de visite.

La date de dépôt des listes de candidature est fixée du 6 au 22 décembre 2017 inclusivement.

Le Bureau Exécutif du PPD invite tous les responsables des bureaux fédéraux, des sections et des sous-sections d’organiser les primaires afin de préparer les listes de candidats pour les différentes circonscriptions électorales ce, en application de l’Article 75 (procédures de désignation du candidat du parti aux élections communales et communautaires) du Règlement Intérieur du parti. Il invite en outre de prendre contact avec les démembrements de la CENI (CARL, CEPI, CECI) de leur circonscription.

Enfin, le Bureau Exécutif remercie tous les cadres du parti pour leur combat dans le processus de démocratisation de notre pays, la Guinée et il invite chacun en ce qui le concerne à mobiliser, sensibiliser et promouvoir la paix afin de montrer la maturité politique des cadres du parti au soir de la victoire du PPD.

Vive le PPD

Que dieu bénisse la Guinée et les Guinéens

Conakry, le 11 novembre 2017.

Elhadj Boubacar DIALLO