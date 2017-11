Le président de l’Union Nationale pour le Renouveau a effectué une visité au siège du RPG Arc-en-ciel ce samedi lors de Assemblée hebdomadaire du parti. Le ministre de l’industrie des petites et moyennes entreprises et les responsables de l’UNR sont venus réitérer leur rattachement au parti allié qui est le RPG Arc-en-ciel.

Pour commence Boubacar Barry a exprimé sa reconnaissance au chef de l’Etat et le RPG Arc-en-ciel. «Je suis venu aujourd’hui à l’Assemblée générale au nom de l’UNR mon parti qui allié au RPG Arc-en-ciel, pour exprimer toute ma gratitude, mon affection et toute ma fidélité au près du Chef de l’Etat. Les Ivoiriens disent qu’un pied de dedans un pied dehors c’est dehors. Je suis venu réitérer que l’UNR a les deux pieds avec la mouvance et le président de la République pour porter à bien la mission que le peuple de Guinée lui à attribuer».

Le ministre effectué ce déplacement dit-il pour remercier le président de l’avoir soutenu lors de sa convalescence. «Il est important qu’on le fasse. Comme dit le dicton il n’est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement comme vous le savez à un moment donné j’étais très malade. Par la grâce de Dieu je peux vous dire qu’Alpha Condé ma sauver la vie. Il ne serait vraiment pas reconnaissant de ma part de n’est pas le dire haut et fort».

Pour son alliance avec le RPG il affirme: «nous sommes avec le RPG nous serons avec le RPG et nous resterons avec le RPG. C’est pourquoi le bureau politique qui m’accompagne ici me charge de vous dire que vous pouvez compter inlassablement, sans état d’âme et d’esprit sur l’UNR. Nous sommes des Hommes de conviction nous faisons notre choix et nous n’avons pas besoin de le cacher nous l’exprimons haut et fort. N’en plaise où déplaise à certains. Nous sommes avec le président Alpha Condé, avec le RPG Arc-en-ciel et je suis venu spécialement pour le dire et réitérer. Faire de manière à ce que les structures de base de l’intérieur ainsi que celles de l’extérieur puisent l’entendre et le savoir. Il était très important pour moi de venir le préciser aujourd’hui».

Concernant les échéances électorales à venir la position de l’Union National pour le Renouveau est claire et net soutien son leader. «Les élections se préparent nous serons sur les listes communes avec le RPG Arc-en-ciel. Il faut aussi que ses options politiques soient très précises. Nous avons vus le travail que le président a effectué à travers toute la Guinée sans distinction. L’organisation des fêtes tournantes de l’anniversaire de l’indépendance était une vision qui permettait de répartir équitablement le peu des richesses que nous avons. Afin que l’ensemble du pays puisse de façon cohérente sortir petit à petit de la pauvreté».

Dans son discours le ministre s’est félicité des réalisations entreprises par le président de la République. «Qui ne connait pas la présence de l’Etat et de l’autorité de l’Etat dans toutes les préfectures de la Guinée et cela se manifeste par les infrastructures administratives. Qui ne connait pas la vision du chef de l’Etat par rapport à la mise en place du plan du développement économique et social. Quant on parle de l’Hôpital Donka et le stade du 28 septembre qui sort du plan quinquennal».

Ce nouveau plan que le président a mit en avant prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique du pays se réjouit Boubacar Barry. Qu’il soit: «au niveau étatique où au niveau du développement du secteur privé qui doit être le moteur de la croissance de notre pays. L’Etat ne peut pas tout faire, ce qu’il peut c’est de créer les conditions de l’épanouissement équilibré pour que chacun puisse exploiter c’est qu’il sait pour mener sa vie de façon descente. C’est pour quoi nous allons salués cette mission qui sera à Paris ces jours ci. Et je suis convaincu qu’avec le leadership du président de la République nous irons au delà de 20 milliards».

Lamarana Diallo

+224 623 27 55 45

Flamarana94@gmail.com