Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabetisation lbrahima Kalil Konate K2 est à siguiri dépuis 2 jours.

C’est dans les apres midi vers les 15 heures qu’il est arrivé à siguiri pour deux objectifs:

1)- Faire l’acte de présence par rapport à la fête des enseignants passée en les remerciant et les encourageant de leur bravour pour la formation des enfants;

2)- l’inauguration d’une école primaire construite par Tiken Jah Fakoly à sôkôrô, un village se trouvant dans Gnandankôrô à 3 km de Djélibakôrô.

Dès son arrivé ce vendredi, 10 novembre, il a été receptionné à Djéli-tomba de siguiri par les autorités préfectorales de l’éducation, le corps enseignant et les élèves plus les sages.

Sur le lieu d’inauguration, le ministre dans son discours, a salué l’acte de Fakoly et a promis à la population de ce village qu’il fera tout pour faire un forage, il n’a pas aussi manqué de les rassurer qu’il enverra des professeurs compétents pour cette école en les rassurant aussi que l’école est déjà enregistrée depuis le ministère.

Le Regae-man Tiken jah Fakoly, fondateur de la dite école s’est dit ravi pour le chaleureux accueil qu’il a eu, il a salué également les membres de fakoly sii, la population de siguiri et tous ceux qui se sont déplacés pour cette inauguration.

Il a salué très humblement l’arrivée du ministre et les différents artistes.

Tiken jah Fakoly a signalé que ce n’est pas son premier geste en Guinée qu’il a fait la même chose à Dalaba et que cette année son choix est tombé sur Sôkôrô où selon l’histoire, proviennent ses arrières parents.

Dans la même optique, le rasta-man Tiken jah Fakoly a souligné qu’il est en collaboration avec une ONG allemande denommée “enfance du globe” qui a pour objectif la promotion des enfants du monde, et qu’il compte faire assez pour la Guinée.

A noter que le nom de l’école est donné à Tiken jah Fakoly ( Ecole primaire Tiken jah Fakoly de sôkôrô)

C’est la ce samedi soir que tout a été clôturé avec la prestation des artistes venus, et sur le club des rasta de siguiri qui avait fait toute une journée de carnaval avant l’arrivée de Fakoly.

Mohamed Djilengbe Keita pour Aminata.com