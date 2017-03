now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Dans une déclaration rendue publique ce mercredi ,15 mars 2017, à conakry, les fondateurs des universités privées de Guinée ont désavoue la sortie médiatique du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et menacent de fermer les écoles.

Cette déclaration dévoilée par madame Ramatoulaye Dieng, fondatrice de l’université Amadou Dieng a fait savoir que, le ministre de l’enseignement supérieur avait tenu une conférence de presse le 1er mars 2017, sur les résultats provisoires de l’opération de recensement biométrique dans les institutions d’enseignement supérieur public et privé.

Le résultat de ce recensement obtenu par le ministre prouve que “les étudiants des universités privées ont un effectif de 52 051, donc 32 976 seraient des fictifs.” en répondant au ministre Ramatouye Dieng rejette “ce chiffre et informe l’opinion nationale et internationale que l’effectif réel de l’ensemble des étudiants dans les universités privées dont les contrats sont officiels est de 25 711 étudiants” .

Parlant de l’effectif des deux grandes universités (Koffi Annan et Université Nongo Conakry) qu’il a pointé du doigt pour avoir 5 000 fictifs ont des effectifs contractuels respectivement de seulement 3 465 et 3 880 étudiants. Donc, il est incohérent d’annoncer un nombre de fictif plus élevé que le nombre d’étudiants dans nos universités privée a-t-elle déploré.

Selon elle, après concertation et analyse de cette campagne de dénigrement par voix médiatiques, qui porte gravement atteinte à l’honneur et à la dignité des universités privées, “dans les jours avenirs toutes les dispositions qui s’imposent y compris l’arrêt éventuel des cours jusqu’à la clarification effective de cette situation qui n’honore pas nos institutions d’enseignement privés “, a-t-elle lancé.

Par ailleurs , Dr. Ousmane Kaba, fondateur de l’Université Koffi Annan estime que, les chiffres annoncés par le ministre sont “faux”, “les universités ont été tellement indignées et nous avons demandé au ministre de présenter des excuses publiques”, poursuit-il.

Il est à noter que, le ministre Yero Baldé avait accusé les universités privées d’avoir 32 976 étudiants fictifs après le résultat provisoire du recensement biométrique .

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel,+224 622 34 45 42

zezeguilavogui661@gmail.com