Boké: fin de la Mission de Supervision du Représentant résident adjoint, en charge des Programmes et Opérations du PNUD dans la Région

Le Représentant résident adjoint Programmes et opérations du PNUD a bouclé hier Mercredi 4 Mai 2022, par Kamsar, sa mission de supervision des activités financées par le Fonds de garantie mis en place par le PNUD, UNCDF, la Chambre des Mines de Guinée en partenariat avec Afriland First Bank. Ce nouveau mécanisme de financement mis en œuvre par le PNUD et UNCDF à travers le Projet d’appui à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des redevances minières (AGREM). La mission a démarré par une visite de courtoisie au sous-préfet de Kamsar, Colonel Nicavogui avant de se rendre au Port Artisanal de pêche de Kamsar, le deuxième plus grand du Pays après celui de Boulbinet à Conakry.

Ainsi, le Coordonnateur du Port, M. Morlaye Soumah, entouré de son Equipe, le Directeur préfectoral des pêches, M. Jean Fostin Camara et le premier vice-maire Boubacar Dara Baldé, ont tour à tour, remercié le PNUD et UNCDF, pour leurs appuis, qui sont à la base de l’existence même de ce nouveau port de pêche qui reçoit quotidiennement 10000 acteurs de la pêche notamment des pêcheurs venus de toute la sous-région. Le Représentant résident adjoint Programmes et opérations du PNUD s’est dit impressionné par la durabilité des actions réalisées au Port avec l’appui du PNUD et le dynamisme du Port Artisanal de Kamsar qui dispose d’un important potentiel d’activités pouvant faciliter de l’autofinancement avec une gestion autonome. Le recrutement d’un consultant est envisagé pour les aider dans ce sens.

L’après-midi a été consacré à la visite des réalisations des promoteurs bénéficiaires des financements à partir du Fonds de garantie à savoir le Bâtiment à 4 appartements gros standing à louer de M. Abdoulaye Bah, en cours de finition et l’Unité de production d’eau minérale EAU SUPER MACENTA de M. Mohamed Soumah d’une capacité de 2000 paquets en sachets et de 800 paquets en bouteilles par jour et qui emploie 31 personnes. Ces différentes visites ont permis au RRA et aux membres de la Mission composé de M. Carlos Barry, Chargé de Programme UNCDF, de M. Boubacar Alpha Diallo, Coordonnateur du Projet AGREM, de M. Sayon Camara, Expert en développement local du Projet AGREM et du Chargé de Communication et du Programme Culture du PNUD, M. Mamadou Saliou Diallo, d’avoir une meilleure idée du niveau d’avancement et des contraintes liées à leur mise en œuvre.

Le PNUD, UNCDF et la Chambre des Mines de Guinée (CMG) ont décidé à travers le projet AGREM de lancer un mécanisme permettant de faciliter l’investissement et le financement au profit des projets et promoteurs dans les zones minières afin de contribuer à combler l’absence d’instrument financier.

Ce mécanisme financier pourra ainsi venir en complément de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats en Guinée, qui vise à maximiser les retombées socio-économiques d’importants investissements d’entreprises étrangères, et notamment dans le secteur minier, en créant une croissance économique inclusive au travers du soutien aux PMEs locales pour mieux présenter leurs produits et services, tout en bénéficiant d’un accès instantané aux appels d’offres, à la formation et aux opportunités de financement disponibles sur le marché.