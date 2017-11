1-Description des tâches

Ø Analyser les activités et les processus RH ; Ø Assurer une veille des pratiques RH ; Ø Participer à la mise en place et au suivi des politique RH ; Ø Recenser les visions et attentes des différentes directions en matière de projets RH ; Ø Animer l’équipe de sa division et Coordonner les activités ; Ø Proposer le plan de formation de la division ; Ø Discuter et valider les objectifs à assigner à chaque collègue de la division et en évaluer les besoins en ressources ; Ø Suivre et évaluer les projets et activités de la division conformément au Plan d’Actions ; Ø Participer à l’évaluation du Plan d’Action et évaluer la performance de ses collaborateurs en fonction des objectifs assignés ; Ø Participer aux activités de recrutement en rapport avec les cabinets en charge ; Ø Assurer l’orientation et l’induction des nouveaux recrues ; Ø Elaborer le plan annuel de renforcement des capacités en fonction des besoins exprimés ; Ø Préparer, suivre et évaluer le budget alloué au renforcement des capacités ; Ø Veiller au critère de sélection dans le choix des centres de formations ; Ø Gérer les relations avec les différentes structures de formation ; Ø Elaborer et suivre la mise en œuvre du plan mensuel de renforcement des capacités ; Ø Evaluer l’impact de la formation sur les activités courantes ; Ø Participer à l’organisation des activités sociales et sportives de l’institution ; Ø Concevoir et mettre en œuvre tous les indicateurs de suivi du Tableau de Bord RH ; Ø Faire le suivi des performances individuelles du personnel ; Ø Assurer le suivi des évaluations annuelles du personnel ; Ø Rechercher et faire des propositions de motivation du personnel à sa hiérarchie ; Ø Elaborer les rapports mensuel, annuel et du budget de la division ; Ø Coordonner la participation de la division à toutes les rencontres, réunions et séminaires en rapport avec le développement des ressources humaines ; Ø Traiter les dossiers courants relevant de la division ; Ø Exécuter toutes autres tâches confiées par la hiérarchie.