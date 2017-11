Rate this post

Comme prévu depuis plusieurs mois, le président français Emmanuel Macron a reçu le mercredi 22 novembre Alpha Condé à l’Elysée, le palais présidentiel. Lors d’un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes ont évoqué la vente en esclave des africains en Libye, la crise togolaise et les relations bilatérales entre les deux pays.

A l’issue de cet entretien, les deux chefs d’Etat ont co-animé une conférence de presse. Lisez l’intervention d’Emmanuel Macron:

“Je me réjouis d’avoir accueilli ce jour à l’Elysée le Président Alpha Condé pour la première fois depuis un peu plus de six mois que je pris ces responsabilités. Le président Alpha Condé est pour moi un partenaire privilégié et un interlocuteur très précieux pour les sujets africains.

Le Président Alpha Condé est en effet le président de la Guinée, nous avons évoqué les relations bilatérales entre nos deux pays mais il est aussi le Président en exercice de l’Union africaine. Chacun le sait à cet égard un acteur majeur du continent africain. Je tenais à ce que nous puissions échanger comme on l’a fait avant de me rendre en Afrique pour le sommet Union africaine-Union européenne. Nous avons évoqué les déplacements à venir et ce sommet auquel nous participerons. C’est un sommet qui sera important à mes yeux car il sera consacré à la jeunesse. Nous savons combien les attentes sont grandes mais aussi combien un discours pragmatique, d’équilibre, de concret est attendu.

C’est bien celui-ci que je souhaite tenir avec des actions concrètes qui je le souhaite jalonneront les prochaines années pour ce qui est de l’intervention sur les différents secteurs. C’est un sommet qui sera également important car il permettra de poser les bases d’un partenariat renouvelé entre nos deux continents et nos deux organisations je sais combien Monsieur le Président, cher Alpha vous êtes attaché“.

