Le géant des télécoms français connait une croissance exponentielle depuis son installation en Guinée. Avec 200 mille abonnés suite au rachat de Spacetel en 2009, le groupe revendique aujourd’hui six millions cinq cent mille abonnés à travers le pays. Ce qui fait de lui, le leader de la téléphonie en Guinée, selon l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT).

Un succès que Bruno Muttling, président directeur général du groupe au Moyen-Orient et Afrique attribue essentiellement à l’investissement. “Il y a le modèle du groupe Orange. Ce modèle est à la fois un groupe international mais aussi beaucoup de proximité. La dimension internationale, c’est la marque Orange. Vous savez, un Africain sur 10 est un client d’Orange. Notre force, c’est la proximité dans la sous-région. Qu’est-ce qui a fait que nous sommes passés de numéro 4 au premier? C’est d’abord la qualité du service qu’on offre à nos abonnés. Quand on est arrivé en Guinée, nous ne couvrions que Conakry. Aujourd’hui, nous sommes les seuls et de loin qui couvrons les 338 préfectures et sous-préfectures de la Guinée. C’est-à-dire que nous couvrons 100% des préfectures et sous-préfectures de la Guinée. Nous avons apporté le débit à travers le réseau 3G dans tout le pays“, explique-t-il.

S’agissant des perspectives, M. Muttling a indiqué que le meilleur est à venir dans les prochaines années. A l’en croire, l’Afrique bascule dans la transformation numérique. Par ailleurs, le responsable Moyen-Orient et Afrique a exprimé son souhait de voir d’un cadre fiscal favorable aux opérateurs. Le groupe s’engage à poursuivre ses efforts d’investissement. Il n’exclut pas de se lancer dans le micro-crédit après le succès d’Orange Money.

Selon Brelotte Bâ, Directeur général d’Orange Guinée, à ce jour deux millions des Guinéens sont inscrits à Orange Money et 800 mille font des transactions chaque mois via ce service. “Avec un budget de plus de 3 milliards de francs guinéens, il se traduit cette année par l’inauguration d’un 3ème village Orange de la fondation numérique, de nouvelles écoles numériques qui rejoignent les 30 autres existantes. Il s’agit également d’un accompagnement renforcé des Start Up notamment à travers le prix Orange de l’entrepreneur social Afrique et moyen orient“, révèle M. Bâ.

“Grâce à un personnel et des dirigeants engagés et motivés, avec le soutien sans faille d’actionnaires solides, Orange Guinée a su apporter le meilleur des technologies à la Guinée; je souhaite que la dynamique engagée se poursuive pour les 10 prochaines années et aide la Guinée à prendre un leadership dans le secteur“, affirme le patron d’Orange en Guinée.

Kalil Aboukhalil, ancien PDG de Spacetel et actionnaire à Orange Guinée était présent lors de la conférence de presse marquant les dix ans du géant des télécoms au pays.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 628 389 939