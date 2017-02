De nos jours, la dépigmentation est devenue un fait de société. Elle touche plusieurs femmes. Avoir une peau claire est un critère de beauté absolu estiment certaines d’entre elles. Les femmes se dépigmentent souvent pour des raisons esthétiques ou émotionnelles.

Ignorant les conséquences que cette pratique peut causer à l’avenir, les femmes adoptent une philosophie qui dit que seule la peau blanche a de la valeur pour les hommes. Elles éclaircissent leur peau pour se faire plaire et se rendre belles. L’émotion, un facteur majeur sur centaines personnes qui se dépigmentent. C’est le cas de cette fille qui a requit l’anonymat.

« J’avais la peau noire dans le passé et je me sentais pas bien parce que les garçons se moquaient de moi à cause de mon teint. Ils allaient jusqu’à me dire que je n’aurais pas un petit ami encore moins un mari. Cela m’a tellement affecté que j’ai décidé de me dépigmenter. Depuis que j’ai eu la peau blanche, je subis moins de discrimination de la part des garçons », nous a-t-elle confié.

De l’autre côté, il y a certaines qui le font par obligation. C’est le cas de cette femme qui nous a expliqué comment elle s’est retrouvée dans ce lot : « Je n’ai jamais souhaité changer la couleur de ma peau, mais mon mari me l’a obligé. Il me disait que seules les femmes de teint clair ont de la valeur. Pour lui, il faut que je devienne comme elles. C’est la raison qui m’a poussée à me dépigmenter ».

Les conséquences la dépigmentation sont désastreuses, explique Docteur Ismaila Djountou Diallo qui affirme que les produits que les femmes utilisent peuvent rendre la peau multicolore. A l’en croire, les genoux, les revers des mains et les orteils deviendront tous noirs.

« On note la présence des boutons et les vergetures sur le corps. La dépigmentation détruit les petites cellules mélanines sous la peau et les pigments noirs qui protègent la peau des rayons solaires. Dans la mesure où les produits contiennent de l’hydroquinone. La dépigmentation peut causer le cancer de la peau, elle détruit le système de défense de l’organisme. Elle expose les personnes à des maladies infectieuses, l’hypertension, le diabète », explique Docteur Djountou.

Fatoumata lamarana Diallo pour Aminata.com

+224 623 27 55 45