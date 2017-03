Invité des 10 dernières minutes de l’émission Hallein fop jeudi 9 mars, l’honoroble Cellou Baldé a bien voulu faire le tour de certaines questions qui font l’actualité dans notre pays .

Honorable la justice a réhabilité Mr Bah Oury quelle est votre lecture de la situation ?

Honorable Cellou Baldé :je n’ai pas beaucoup de choses à dire sur Bah Oury et sur la lancée de nos dirigeants qui ont communiquer le président Cellou Dalein lui même a accordé un entretien à Guineenews ,(NDLR : Bah Oury )il a fédérer, rassembler ,s’est incliné, s’est couché et a tout fait (NDLR : propos tenus par Bah Oury quelques minutes avant et utilisé en ironie par le député) comme il prétend être respectueux des lois, il sait que suite à l’appel interjeté la décision le réhabilitant n’est pas exécutoire et il sait que ça le maintient loin du fonctionnement du parti, pour le reste sur le plan politique, le parti mène normalement ses activités et comme on l’avait affirmé la page Bah Oury est tournée.

Vous étiez l’envoyé de Cellou Dalein à Tougué ou des soupçons de détournement pesaient sur le maire on en est où ?

Vous savez on était allé s’enquérir de la réalité et vous m’avez reçu sur ce plateau à mon retour ,une procédure judiciaire s’est ouverte et jusqu’à très récemment il était toujours en garde à vue et la garde à vue obéit à certains principes, le juge le détenait encore, à l’expiration du délai de garde à vue ,il faut un mandat de dépôt pour écrouer le préposé ou le placer sous liberté conditionnelle, son avocat maitre Alseny Aissata était venu voir le juge et avait requis les services d’un huissier pour inventorier les travaux faits et non faits et il a introduit une requête de mise en liberté provisoire.

Donc le maire est désormais incarcéré à Labé ?

Le maire et le receveur parce que dans ce dossier on ne parle que du maire alors qu’ils sont deux, le maire et le receveur sont tous deux à la maison d’arrêt. Vous savez que la mère de l’avocat avait rendu l’âme c’est ce qui a un peu retardé la procédure la ramenant jusqu’aux alentours du 16 mars.

Notre pays est secoué par le scandale des sexe tapes votre avis sur le sujet ?

Notre pays fait peur, la malédiction n’est pas loin, je vais paraphraser le président de l’UFC porte parole de l’opposition, il y a plein d’arrivistes sur qui le pouvoir tombe comme ça et qui n’arrivent pas à gérer leurs émotions, des gens qui se retrouvent à des points stratégiques côté argent et pouvoir, croyant plier le monde à leur volonté ils font des écarts.

Ces écarts frappent même Labé, ville connue pour son ancrage religieux

Photos et vidéos faites ici

Alors vous me l’apprenez à l’instant, mais quelque soit le lieu où c’est survenu le pays n’est plus isolé, ce n’est pas l’apanage d’une région ou d’une ethnie parce que chez nous ce genre d’actes occasionne la recherche de l’origine des incriminés, c’est sans importance car chaque personne est responsable de ses actes, je ne suis pas informé de ça mais quelque soit le lieu de survenance, je sais que dans le dernier code pénal voté par l’Assemblée Nationale il y a un chapitre consacré à l’attentat à la pudeur et à l’usage d’images sans la volonté préalable de leurs propriétaires sur le net.

On a vu Bany Sangaré acclamé après sa disgrâce pour des faits obscènes

C’est un rapport entre noir et blanc ,car sa démission est liée à des affaires obscènes ayant fait le tour ,si on l’enlève ce qui est une sanction et que le lendemain il reçoit comme cadeau un véhicule ,il se peut que les militants du RPG aient interpellé le président à son sujet et pour éviter qu’il se dédise en signant des décrets et contre décrets , il lui donne un véhicule pour le consoler, c’est un mauvais acte du président.

Ousmane Koumathio Tounkara pour Aminata.com