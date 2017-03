Recherché et inculpé par la justice guinéenne d’assassinat, de complicité d’assassinat, de meurtre, de complicité de viols en réunion, de séquestration, etc, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, a été extradé dimanche soir 12 mars vers son pays, la Guinée, par la justice sénégalaise.

Toumba Diakité est arrivé peu avant 19h30 à bord du vol régulier de Bruxelles Airlines, il a été récupéré juste au bas de la passerelle par une équipe mixte des forces de l’ordre et escorté sous haute surveillance, probablement vers la maison centrale de Conakry, selon une source généralement bien informée. Son extradition a été confirmée à Dakar par son avocat sénégalais, Me Baba Diop, qui l’a jugée « grave parce qu’il y a eu recours pour excès de pouvoir » contre cette extradition.

Ce recours contre l’extradition, approuvée par la justice sénégalaise en janvier et aussitôt avalisée par décret du président Macky Sall, aurait dû selon Me Diop être suspensif, estimant qu’il s’agissait par conséquent « d’une expulsion et non d’une extradition ».

