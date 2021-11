GUINÉE: VOICI LA LISTE COMPLÈTE  DES MEMBRES 𝐃𝐔 𝐆𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍

L𝐞 04 Novembre 𝟐𝟎𝟐𝟏

Composition du Gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre, Chef du Gouvernement M. Mohamed Béavogui.

1- Gardes des sceaux, Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : Mme Fatoumata Yarie Soumah

2- Ministère délégué à la Présidence chargé de la Défense nationale : Mr Aboubacar Sidiki Camara

3 – Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation : Mr Mory Condé

4 – Ministère de la Sécurité et de la Protection civile : Mr Bachir Diallo

5- Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger : Dr Morisanda Kouyaté

6 – Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan : Mr Lanciné Condé

7 – Ministère du Budget : Mr Moussa Cissé

8 – Ministère du Travail et de la Fonction publique : Mr Julien Yombouno

9 – Ministère de l’Environnement et du Développement durable : Mme Louopou Lamah

10- Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage : Mr Mamoudou Nagnalen Barry

11 – Ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : Mr Ibrahima Abe Sylla

12- Ministère des Mines et de la Géologie : Mr Moussa Magassouba

13 – Ministère des Infrastructures et des Transports : Mr Yaya Sow

14 – Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique : Mme Aminata Kaba

15 – Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire : Mr Ousmane Diallo

16- Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime : Mme Charlotte Daffé

17 – Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes entreprises : Mr Bernard Goumou

18 – Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation : Dr Djaka Sidibé

19 – Ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation : Mr Guillaume Hawing

20 – Ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle : Mr Alpha Bacar Barry

21 – Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique : Mr Mamadou Pathé Diallo

22 – Ministère de la Communication et de l’Information : Mme Rose Pola Pricemou

23- Ministère de la Jeunesse et des Sports : Mr Lansana Béa Diallo

24- Ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables : Mme Aicha Nanette Conté

25 – Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat : Mr Alpha Soumah (Bill de Sam)

26 – Secrétariat général du gouvernement : Mr Abdourahmane Sikhé Camara

27- Secrétariat général aux Affaires religieuses : Mr Karamoko Diawara

Bonne chance à l’équipe gouvernementale de la transition .