C’est à l’occasion de la célébration des 10 ans de Cellou Dalein Diallo à la tête du parti de l’Union des forces démocratiques de guinée (l’UFDG), que sa première femme Hadja Halimatou a témoigné en résumé une partie du début de leur relation amoureuse.

On a suivi cette information postée par un serviteur de l’UFDG sur les réseaux sociaux via facebook . C’est l’hôtel 5 étoiles Sheraton de Conakry qui a servi le cadre mercredi 15 novembre 2017, la cérémonie de diner gala des 10 années de règnes du chef de file de l’opposition guinéenne Celou Dalein Diallo à la tête de l’UFDG. En lui rendant un hommage, sa première femme Hadja Halimatou a témoigné au public le début de leur aventure amoureuse qui date depuis 35 ans.

« J’ai connu cellou Dalein en 81, j’avoue que c’était un garçon charmant, séduisant qui était courtisé par toutes les filles de Conakry. Moi j’étais là et j’avoue que je gagnais à chaque fois la bataille. Je me suis mariée avec lui en 1982. On a fait des beaux enfants bénis. Au nom de ces enfants et moi-même, je voudrais rendre un hommage mérité à Elhadj Cellou Dalein. C’est un homme compétant, intelligent et technocrate. En 1996, il fut ministre du plus grand département à l’époque, celui de l’équipement, ensuite ministre des transports, de la pêche et Premier Ministre et j’étais toujours là à côté de lui ».

Elle a poursuivi son intervention pour expliquer comment elle a soutenu son mari lorsque ce dernier a décidé de se lancer dans la politique. « En 2007, il s’est lancé dans la politique. En 2010 il était candidat à l’élection présidentielle comme président de l’UFDG. Sur 24 candidats, il a été premier et c’était vraiment une fierté pour moi et pour tout guinéen épris de paix et de justice. De 2010 à nos jours, il y a eu un grand combat, si aujourd’hui il y a eu la démocratie en Guinée, c’est grâce à lui.

On a résisté ensemble face à plusieurs difficultés. Si je suis ce que je suis aujourd’hui c’est grâce à lui. Si aujourd’hui, on me considère comme une combattante c’est par ce que je suis à l’école de Cellou Dalein Diallo », a-t-elle reconnu.

Hadja Halimatou Diallo a une coépouse qui s’est mariée avec Cellou Dalein le 8 mai 2017. Elle s’appelle Kadiatou Bah.

Ibrahima Sory BARRY pour Aminata.com

Tel : (+224) 620 10 70 71