Ouverture le jeudi 16 novembre à Conakry de l’atelier sur « l’appropriation du plan directeur des services postaux et de la directive régionale sur la réforme et la régulation postale en Afrique de l’ouest », entre les spécialistes de la CEDEAO, CPEAO, l’Union Postale Universelle, l’ARPT et la Poste Guinéenne. Cette rencontre de deux jours a pour objectif de concilier une libéralisation concertée, graduelle et maitrisée du marché postal dans l’espace CEDEAO. Mais aussi de permettre aux différents Etats de mettre les outils nécessaires à disposition de ces services et ensembles sous régionaux afin, d’harmoniser les politiques postales.

Selon le secrétaire général de l’Union Panafricaine des Postes (UPP), Younouss Djibrine cette rencontre va en droite ligne avec les priorités de son institution. « Il entre dans notre programme général africain qui vise à faire du marché portal africain réel où les mêmes règles, les mêmes choix technologiques, les mêmes normes de services s’appliquent partout. Ce qui sera bénéfice de nos citoyens, notre première priorité, notre raison d’être, mais surtout défendre les intérêts africains d’une seule voix ».

A cet atelier sont présents les organisateurs régionaux dans ce domaine à savoir, M. Isains Barreto Da Rosa, chargé des télécommunications et des TIC de la CEDEAO, Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, présidente du conseil d’administration de la CPEAO, M. Aka-Brou Louis Blaise secrétaire exécutif de la CPEAO (conférence des postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest et le secrétaire général de l’Union Panafricaine des Postes Mr Younouss Djibrine.

C’est le Ministre guinéen des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moustapha mamy Diaby qui a présidé la cérémonie d’ouverture. Il a réitéré l’engagement de la Guinée à soutenir cette initiative. Car pour lui : « Si vous voulez allez vite, allez seul ; et si vous voulez allez loin, allez dans un ensemble ».

Le Directeur Général de la Poste guinéenne, Mohamed Lamine Diallo s’est réjoui de cette rencontre régionale : « permettez-moi d’exprimer toute la joie qui anime la poste guinéenne avec tout ce beau monde venant de partout à travers l’Afrique. Nous n’avons pas reçu que le monde postal de la sous-région, il y en a qui sont venus de très loin pour témoigner leur amitié à la poste guinéenne.

Très longtemps la poste guinéenne a évolué en isolement et cela lui a valu toute sa léthargie qu’on cherche à soigner depuis un certain temps. Aujourd’hui, on ne peut jamais gagner seul, nous faisons un métier qui représente un tout. Les colis envoyés par la poste guinéenne n’ont de valeur, de qualité que si la poste du pays d’accueil fait sa partition de manière correcte jusqu’à l’arrivée chez le destinataire final. C’est une chaine, dès l’instant que l’un des maillons est faible ou cassé, la qualité du service se ressent d’où par conséquent, il nous appartient nous autres de la poste guinéenne, capitalisant notre retard de faire un saut qualitatif vers l’avenir en prenant chez les autres ce qu’il y a de mieux tout en gagnant du temps qui soit contraire à celui qu’ils ont mis pour arriver là où ils sont. Voilà l’intérêt que la poste guinéenne peut tirer !

Évoluer dans un ensemble bien soudé, bénéficier des apports, de l’expertise, de l’assistance des uns et des autres pour que nous aussi nous parvenions à rehausser le niveau de notre performance. »

Il faut savoir que ce plan directeur a été adopté par le conseil des ministres de la CPEAO, à Niamey le 23 juin 2016 et le conseil des ministres des affaires étrangères de la CEDEAO en décembre de la même année à Abuja au Nigéria. L’atelier a pris fin vendredi.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com