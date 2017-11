Rate this post

Lancée il y a deux (2) mois, la campagne BAM continue de faire des heureux gagnants à Conakry tout comme à l’intérieur du pays.

Comme tous les mois et chaque semaine, ce jeudi 23 novembre 2017, la société de téléphonie mobile cellcom Guinée a procédé au troisième tirage Mensuel de la grande promo BAM à son siège dans la commune de Kaloum. vingt (20) gagnants sont tirés aux sorts au compte de la semaine et du mois, sous la supervision d’un représentant de la Loterie nationale de Guinée LONAGUI et d’un huissier de justice.

Ces jeux et tirages visent à récompenser les clients pour leur fidélité et leur attachement au réseau Cellcom. Les gagnants bénéficient des téléphones, des crédits recharges, une moto…

A ce jour important de cette campagne BAM, Cellcom Guinée prime les quelques gagnants sur dix (10) du tirage mensuel d’octobre qui résident à Conakry. George Fello Camara étudiant habitant dans la commune de Ratoma au quartier Sonfonia et gagnant de la moto, partage ses émotions « je suis fier d’avoir gagné cette moto. Je n’ai pas fait la magie pour gagner cette moto. J’ai juste rechargé mon numéro cellcom à cinq mille francs (5000 ), dix mille francs (1O .000fng) c’est ce qui a fait j’ai pu gagner ça. Mon frère toi qui pense que Cellcom BAM c’est faut moi je viens de gagner une moto. »

Dans cette lancée, avant la remise de ses cadeaux aux heureux gagnants, 20 gagnants sont tirés aux sorts au compte de la semaine et du mois aujourd’hui, il s’agit de Abou Gassama quartier Sandervalia dans la commune de Kaloum , qui a gagné un téléphone, main tenancier au LMS, Sidibé Sory étudiant habitant au quartier Yimbaya dans la commune de Matoto qui aura un téléphone, M’mah Soumah vendeuse de poison habitante dans la commune de Ratoma quartier Kaporo-rails aura également une moto…

Pour participer au jeu, c’est simple, il suffit d’être un abonné prépayé cellcom, être actif et recharger au moins 5.000fg de crédit par semaine. Et plus vous rechargez, plus vous cumulez des tickets qui augmentent vos chance de générer des revenus et de changer votre vie.

Il est à noter que la campagne BAM, se poursuit jusqu’en Décembre et continuera à offrir des sourires aux abonnés du réseau Cellcom avec des lots qui changent la vie. La société de téléphonie mobile offrira de grand prix à savoir « une pirogue d’environ 20 mètres de longueur avec un moteur à essence de 40 chevaux et tous les accessoires de pêche, un mariage financé à hauteur de quarante millions de franc guinéen (40.000.000fg) et plusieurs motos… »

