Actualité guinéenne, résumé de la journée du mercredi, 11 mai 2022 :

Le Bureau du Conseil national de la Transition (CNT) a soumis pour examen, ce 11 mai 2022, le chronogramme de la Transition qui lui a été transmis par le CNRD. Cette résolution à obtenu l’adhésion de l’écrasante majorité des conseillers, fixant ainsi la durée de la transition à 36 mois. La cérémonie a connu la participation des membres du gouvernement, des représentants des organisations de la société civile, des partis politiques et des représentations diplomatiques accrédités.

Suite aux instructions du procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Charles Wright, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn a annoncé dans un communiqué, l’ouverture d’une information judiciaire contre l’ancien Président Alpha Condé et plusieurs personnalités de son régime, pour des faits présumés de meurtre, assassinat, homicide involontaire, coups et blessures, arrestation arbitraire, enlèvement, séquestration, torture, destructions et dégradations de biens publics ou privés, pillage, vol, agressions sexuelles et viol commis lors du double scrutin du 22 mars 2020 et jours suivants et à l’occasion du scrutin présidentiel d’octobre de la même année.

En marge de la 9éme réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daech qui se tient à Marrakech, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté a eu des entretiens avec son homologue français, Jean Ive Le Drian et Robert Scott du Bureau des Affaires Africaines du secrétariat d’Etat américain. Avec ces grandes personnalités de la diplomatie internationale, il était question d’échanger sur la marche de la transition guinéenne.

Contre toute attente, après quelques semaines de tractations, ce matin l’UFDG et le RPG, les anciens adversaires politiques se sont retrouvés au tour de la table avec les G58 pour peaufiner ensemble une stratégie commune, afin de parler d’une seule voix face aux autorités de la transition. Cette rencontre a été sanctionnée par une déclaration commune.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) avec l’appui du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et Search For Common Ground a procédé, ce 11 mai 2022, à la présentation et à la vulgarisation du Code de bonne de conduite des médias en République de Guinée. La cérémonie s’est déroulée au chapiteau du palais du peuple, en présence du représentant résident du PNUD, Luc Grégoire, de la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou, du président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, de Bienvenu Lamah et de Charles Alphonse Wright, respectivement du Haut Commandement de la gendarmerie et de la Justice militaire et Procureur général de la République, des commissaires de la HAC, et des représentants des associations de presse.

Dans le cadre de la célébration des 3 ans de son existence, le tribunal du commerce de Conakry a organisé ce mercredi, 11 mai 2022, au siège du ministère de la justice, une journée portes ouvertes sur l’institution. Cette journée a pour objectif de communiquer davantage et en profondeur sur le tribunal de commerce et, également, présenter le bilan de ces trois ans d’activités et les défis qui se posent à l’institution.

Cheick Alioune !