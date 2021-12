Visite de courtoisie et de travail de l’équipe de Guichet Unique du commerce Extérieur de Guinée au ministère Dr. Bernard GOUMOU Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME Guinée

L’équipe de Webb Fontaine Guinée avec à sa tête son Directeur Général, Mr Mamoudou Diane, a été reçue dans ses bureaux par le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, Dr Bernard Goumou pour une visite de courtoisie et de travail. La rencontre se situait dans le cadre du dialogue engagé par le Ministère avec ses différentes directions, dans l’objectif notamment de présenter l’équipe du projet du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCEG).

Après une brève présentation de sa délégation et du GUCEG, Mr Mamoudou Diané a mis en exergue les points de convergence entre le ministère du commerce et le projet du GUCEG entre autres la politique de porte ouverte et du partage de l’information de l’entreprise. Dans ce cadre, il a noté qu’une collaboration saine a permis d’engager le processus de digitalisation complète des procédures d’importations et d’exportations. « Nous tenons à rappeler l’importance de la place de la Direction DDI/DDE dans la phase d’implémentation du GUCEG » a-t-il souligné avant de noter que « la collaboration avec les différentes directions en Guinée, a permis de mettre en place en moins de deux (2) ans, le paiement des droits et taxes via la plateforme, la dématérialisation complète des licences du domaine de la santé, le paiement des DDI/DDE… »

Pour sa part, le Ministre Dr Goumou, a fait remarquer qu’ « il est en effet important d’avoir une visibilité sur les statistiques des importations et des exportations afin de prendre des décisions qui vont dans le sens de l’amélioration du commerce extérieur en République de Guinée ». Et de poursuivre en ces termes : « La digitalisation permet plus de rigueur et de transparence et pour cela, nous ne pouvons que vous féliciter du travail déjà accompli sur la plateforme…Nous allons vous en demander plus parce que nous voulons améliorer le processus de bout en bout et nous savons que vous pouvez le faire.

La rencontre a pris fin avec l’invitation du Directeur Général, Monsieur Mamoudou Diané au Ministre Dr Gomou pour une visite de courtoisie dans les locaux de Webb Fontaine Guinée afin de rencontrer les autres membres de son équipe et assister à une présentation plus complète de la plateforme du GUCEG » Toutes les difficultés sont des opportunités d’améliorations et nous nous engageons à vous accompagner dans vos réformes » a affirmé le Directeur de Webb Fontaine Guinée pour clore cette rencontre empreinte de cordialité et d’assurance mutuelle.