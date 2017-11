Une marche tant attendue et annoncée par les autorités communales dans les différentes radios de la place, s’est tenue comme un éléphant annoncé qui est arrivé avec un pied cassé.

La matinée de ce jeudi, 09 novembre 2017 a était consacrée à une marche organisée par le bureau politique du RPG à siguiri et les autorités communales pour soutenir les éfforts fournis par le professeur Alpha condé.

Dépuis le mardi 07 novembre la déclaration a été faite par le président de la délégation spéciale de siguiri Koumba Sekou Magassouba dans les différentes radios de la place, dans sa déclaration il était dit: << chère paisible population de siguiri, nous savons et nous sommes tous conscients que le professeur Alpha condé tient beaucoup à siguiri, il a fait beaucoup pour siguiri et il compte faire assez, tout dernièrement , il a offert 3 camions bennes à la commune de siguiri dans le cadre de l’assainissement, alors chers militants et sympatisans, manifestons cette reconnaissance, prouvons au professeur Alpha condé que siguiri reste toujours dominé par le RPG et nous sommes conscients de tout ce qu’il fait pour nous en organisant une marche.

Sur ce, il est demandé à toutes les écoles, tous les marchands, tout le mondes de laisser tout ce jeudi ,09 novembre et soutenir cette marche.>> fin de citation.

Le lieu de rencontre prevu pour entamer la marche était au quartier énergie sur la Coline, mais jusqu’à 10 heures moins, il n’ y avait que des jeunes élèves qui roulaient la moto un peu par tout.

C’est à partir de 10h 30 qu’un nombre important de jeunes élèves et quelques jeunes militants avec les mouchoirs jaunes en main slogan ” vive le Gouverneur de kankan General Garé” qui se sont croisés sur la coline comme prevu pour destination le stade Ibrahima permis magassouba de la Nanko.

Une fois dans la cour pour le meeting, le constat était amer car l’éffectif était dominé par les élèves des différentes écoles de siguiri et leurs encadreurs et les autres jeunes militants.

A 11h 20, les autorités communales,les 4 sections du Parti RPG, et quelques sages se sont presentés sur les lieux.

Au temps pour le Directeur préfectoral de la jeunesse Sidiki DES Kourouma et le maire Koumba sekou magassouba de tenir leur discours, il y avaient déjà des jeunes qui vidaient le stade. Quand le maire terminait son discours la moitié de la foule se trouvait déjà dehors. Et juste après son discours le stade a été vidé.

Il était dit dans la déclaration que la journée de ce jeudi serait consacrée à cette marche, mais à 11h 40 déjà tout avait pris fin.

Dans les Café bars les se posent la question: est ce c’est parceque la marche à été mal organisée qui a fait que les ne sont pas sortis ou parceque les gens en ont mare ou les organisateurs ne sont pas aimés? En tout cas ces différentes questions restent posées par tous.

Zoom de Aminata