L’Electricité De Guinée (EDG), dans le cadre de l’exécution de son plan de Redressement Interne, a l’intention de lancer le projet de “Rénovation partielle d’un bâtiment R+2 à usage de bureaux pour le Département des Grands Compte, le Centre de Services Client et le Guichet Unique Promoteur”.

EDG sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de rénovation.

Le marché est constitué en lot unique et les candidats doivent visiter le site des travaux et ses environs et d’obtenir des autorités locales et/ou du maître d’ouvrage les attestations correspondantes, ainsi que tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux.

La participation à cet appel d’offres est ouverte tel que défini aux articles 20 et suivants du Code des marchés publics et concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d’Appel d’Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d’inéligibilité prévus à l’article 51 du Code des Marchés Publics.

Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Achats, Approvisionnement et Logistique, 1er étage, Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 10/11/2017contre un paiement non remboursable de 3 000 000 GNF (Trois Millions de francs guinéens). Dans le compte bancaire ci- dessous :

FBNBank N° de compte : 301203000000968

Les offres rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse indiquée au plus tard le 11/12/2017 à 12h 00. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

L’ouverture des plis est prévue le 13/12/2017 à partir de 10h à la Direction National des Marchés Publics en présence des soumissionnaires qui le désirent.

Les offres doivent comprendre une caution de soumission équivalente à 2% du montant prévisionnel du marché. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission.

Abdenbi ATTOU

Administrateur Général