La Bibliothèque préfectorale de N’Zérékoré a servi de cadre à la passation de service entre les Gouverneurs sortant et entrant.

C’est à 10h ce jeudi 16 novembre 2017, dans une salle pleine à craquer que l’honneur est revenu au gouverneur sortant Lancei CONDE qui prochainement doit poser ces valises à Faranah de remercier le Chef de l’Etat Professeur Alpha CONDE, pour la confiance renouvelée pour la nième fois en sa modeste personne avant d’exprimer sa satisfaction à population de la Région Forestière pour le soutien qu’il a reçu durant les 5 ans, 7 mois et 14 jours passé à la tête de la région administrative de N’Zérékoré. Il a par ailleurs exhorté tous à l’union pour la pérennisation de la Paix dans cette région.

Le gouverneur Entrant Sebastin TOUNKARA a dit : je dois mériter la confiance du chef de l’Etat à la tête de l’une des plus grandes régions de notre pays et cela passe nécessairement par le soutien de toutes et de tous pour le maintien de la Paix et de la cohésion dans la région.

Cette cérémonie a connu également l’installation du nouveau préfet de N’Zérékoré M. Sory SANOH dans les fonctions de Préfet.

Par ailleurs cette passation à été facilitée par M. Fodé Bangaly CONDE, Inspecteur Général du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, qui a donné de larges informations sur le devoir d’un responsable territorial avant de remettre solennellement aux ayants droits les symboles de l’Etat.

Le Préfet de Dinguiraye Colonel Mamadou Lamarana DIALLO et celui de Kissidougou El hadji CISSE étaient venus accompagner le gouverneur sortant de Faranah et entrant de N’Zérékoré. De même, tous les cinq autres préfets des Préfectures de Guéckedou, Mcenta, Lola, Beyla et Yomou ont brillé par leurs présences à cet événement.

Des bénédictions dites par les sages ont marqué la fin de cette cérémonie.

De N’Zérékoré, Alpha Oumar Baldé pour Aminata.com

Tel : 622 55 03 13

aoblaly@yahoo.fr