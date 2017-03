now playing

Le come-back de MHD à ne pas manquer ce 25 mars 2017

Plus de 800 tickets à gagner par jour

Tape *900# et gagne ton accès par tirage au sort. Plus tu joues plus tu augmentes tes chances de gagner.

Tu peux aussi participer au tirage journalier en achetant un forfait internet de 2GO

Et ce n’est pas tout…

Sois parmi les 2 000 premiers clients qui ouvrent un compte Mobile Money et achètent 50 000 F de crédit…

Ou effectuent des achats d’au moins 75 000 F dans une agence MTN et reçois automatiquement ton ticket pour le concert.

A toi de jouer!

Plus d’infos au 111 ou sur Facebook : https://www.facebook.com/MTNGUINEE/

MTN Everywhere You Go