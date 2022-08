Le guinéen manque beaucoup trop de philosophie pour parler de science. Quand, au Sénégal, on a découvert les puits de pétrole, tout de suite Macky Sall a mis sur pied l’institut supérieur pétrolier de Dakar. Il y a admis les meilleurs dans tous les domaines qui concernent l’or noir. Droit, recherche, exploitation, Finance…. Tout y est.

Parce qu’au Sénégal, avant d’entreprendre quoi que ce soit, on y met de la philosophie, on théorise, on réfléchit, on donne du sens avant d’exécuter. En Guinée, on exécute, puis on réfléchit. On agit, ensuite on analyse. On ne donne sens à aucun de nos actes, on se réfère à notre intuition sans se soucier de la rationalité de celle-ci. Et le résultat est là. Le pays ne décolle pas.

On prend de gros mots qui sont d’une grande profondeur philosophique, et on demande à chacun d’y donner un sens. Ou pire, on choisit des termes creux, vides, vagues pour définir une idéologie aux facettes multiples. La refondation n’est pas un vain mot, ce n’est même pas qu’un comportement, c’est surtout un état d’esprit, une foi en quelque chose, une foi commune, une confiance objective, une écoute active, un respect et une estime mutuels. Ça ne se décrète pas, ça ne s’automatise pas, ça se construit. Une pierre après l’autre. Une dalle après l’autre. Chaque grain de sable doit avoir sa place. Chaque mur doit laisser passer une idée. Chanter la paix pousse à l’autocensure.

La paix n’est pas l’absence de différence. La paix est l’expression libre des opinions. La paix vit de différences. Elle vit de contradictions. Elle respire par la diversité. Elle est la manifestation de l’épanouissement moral et spirituel. La paix a horreur du mensonge. Elle a horreur de ségrégation. Elle a horreur du vide, du vide contradictoire. Elle a horreur du vol, de l’avidité, de la cupidité, de l’égoïsme et du cynisme. La paix n’aime pas qu’on taise le crime, l’assassinat et la délinquance au sommet de l’Etat.

Refonder ne veut donc pas dire imposer la paix. Refonder c’est laisser la paix s’imposer par le simple fait des actes de bonne volonté et de la liberté aux autres de dire ce qu’ils pensent et de penser à contre-courant. Tous les étudiants devraient avoir dans leur catalogue des cours de philosophie…. Le besoin est urgent et vital.

Vivre philosophiquement, c’est vivre pleinement sans empêcher les autres.

Ce pays va être fumé jusqu’au dernier mégot. …

#STD

#FPBM

Saidou Toulet Diallo