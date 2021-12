Le Groupe UBA domine les Banker Awards 2021 et remporte le prix de la « Banque africaine de l’année » Et bat le record de Banker Magazine en remportant le prix de meilleure banque du Nigeria, de même que 12 de ses filiales Africaines

La banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, confirme une fois de plus sa position de leader à travers l’Afrique, car elle a été mondialement reconnue comme la banque africaine de l’année 2021 par le Banker Magazine, un journal spécialisé dans le traitement de l’information financière mondiale, publié par le Financial Times de Londres.

Les solides performances financières de UBA, son excellente prestation de services aux clients et son rôle continu de facilitation d’une croissance économique rapide sur le continent africain sont quelques-unes des raisons qui ont fait que la banque soit désignée meilleure banque dans 12 de ses filiales africaines et au Nigeria. UBA Nigeria Plc, UBA Bénin, UBA Burkina Faso, UBA Cameroun, UBA Tchad, UBA Congo Brazzaville, UBA Côte d’Ivoire, UBA Gabon, UBA Guinée, UBA Libéria, UBA Sénégal, UBA Sierra Leone et UBA Zambie sont toutes arrivées en tête, en tant que meilleures banques de leurs pays respectifs.

Et ce n’est pas une première pour UBA. En 2020, six de ses filiales au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Tchad, au Libéria, en Sierra Leone et en Zambie avaient été désignées meilleure banque de leurs pays. Cette année, le Groupe UBA bat un record avec ses victoires exceptionnelles en tant que Banque Africaine de l’Année et Banque de l’année dans 13 pays. Avec 14 récompenses, c’est la première fois dans l’histoire des presque 100 ans du magazine, The Banker , qu’un groupe bancaire remporte jusqu’à 14 victoires en une seule année.

Lors de la cérémonie de remise des prix virtuelle qui s’est tenue le 1er décembre 2021, le rédacteur en chef de The Banker pour le Moyen-Orient et l’Afrique, John Everington, a expliqué lors de l’événement qu’un processus rigoureux et hautement analytique est effectué chaque année pour choisir la banque de l’année. La réputation d’indépendance, d’autorité et d’intégrité de l’institution est rigoureusement regardée par le jury.

« Alors que plusieurs banques africaines ont impressionné les membres du jury cette année, il n’y avait aucun doute quant au récipiendaire le plus méritant du prix de Banque de l’année pour l’Afrique – UBA Group – un vainqueur incontestable eu égard aux nombreux critères. UBA a réalisé des performances impressionnantes sur l’ensemble de ses zones de présence avec une solide performance financière sur la plupart de ses marchés », a déclaré Everington.

Le directeur général du Groupe UBA, Kennedy Uzoka, qui s’est dit ravi de la reconnaissance de The Banker a déclaré : « Comme je le dis toujours, à UBA, nous faisons les choses bien. Gagner 14 prix au total dans 13 filiales et la Banque de l’année sur le continent africain est une grande prouesse.’

Poursuivant, Uzoka a déclaré : « Ces reconnaissances viennent nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie pour consolider notre position de leader en Afrique, alors que nous continuons à créer une valeur supérieure pour toutes nos parties prenantes. Nous devons remercier nos millions de clients à travers le monde et nos milliers d’employés pour cela. Ils sont la raison même pour laquelle nous continuons à gagner’

Depuis 1926, le prix Bank of the Year célèbre la crème du secteur bancaire mondial et est considéré comme la référence du secteur en matière d’excellence bancaire. L’édition 2021 met en lumière les institutions qui ont surpassé leurs pairs en termes de performances, d’initiatives stratégiques et de réponse à la pandémie de Covid-19.

The Banker Magazine est une publication du Financial Times – specialisé dans le traitement de l’information financière et existe depuis 1888. Le magazine Banker est la référence incontournable du secteur bancaire pour les décideurs de haut niveau.

United Bank for Africa Plc est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de vingt-cinq millions de clients, dans plus de 1 000 bureaux d’affaires et points de contact client, dans 20 pays africains.

Présente aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique par le biais de services bancaires de détail, commerciaux et d’entreprise, de paiements transfrontaliers innovants et de transferts de fonds, de financement du commerce et de services bancaires auxiliaires.