L’Afrique et le conflit Russie-Ukraine : Saisir les opportunités offertes par la crise

La crise entre la Russie et l’Ukraine fait capoter la lente reprise de l’Afrique après la COVID-19. Une étude récente du PNUD sur l’impact de la guerre en Ukraine sur le développement durable en Afrique montre que l’effet de la crise sur les économies africaines est compliqué et multiple.

Dr. Angela Lusigi, Représentante résidente du PNUD, Ghana

L’impact réel sur chaque économie est lié au niveau de dépendance aux exportations ou importations de pétrole et de gaz, au tourisme, aux céréales et engrais importés, entre autres. Il existe des implications claires à long terme, notamment un possible réalignement géopolitique, une instabilité sociale et économique et une dette insoutenable. Cela entraînera probablement une aggravation des inégalités et une pauvreté plus profonde.

L’impact le plus visible de la guerre sur l’Afrique est la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l’inflation et l’instabilité financière. Les plus pauvres sont les plus durement touchés car une grande partie de leurs dépenses de consommation est consacrée à la nourriture et aux transports.

L’insécurité alimentaire risque de durer et d’avoir un impact négatif sur tous les aspects du développement humain, du revenu à la santé et à l’éducation.

Le Groupe de réponse à la crise mondiale de l’ONU sur l’alimentation, l’énergie et les finances prévoit une crise mondiale du coût de la vie transmise par la hausse des prix des aliments, la hausse des prix de l’énergie et le resserrement des conditions financières. Une réponse mondiale est nécessaire pour stabiliser les marchés des produits de base, faire face au coût croissant de la dette tout en augmentant la capacité des personnes et des pays à faire face.

S’attaquer aux causes structurelles profondes de ces crises peut être l’occasion de construire l’avenir. En donnant la priorité à une transformation structurelle verte, inclusive et résiliente, on s’assurera que personne n’est laissé pour compte et que l’Afrique est mieux préparée à la prochaine crise.

L’insécurité alimentaire et énergétique due à des contraintes d’approvisionnement

Cette hausse de l’insécurité alimentaire et énergétique est due à des contraintes d’approvisionnement qui vont au-delà de la crise actuelle. En termes d’insécurité alimentaire, il y a eu une crise avant cette crise. Elle est enracinée dans la variabilité climatique, le redressement inadéquat des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales et la faible productivité.

Une grande partie de la Corne de l’Afrique a connu des précipitations insuffisantes en 2022, tandis que certaines régions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe ont connu de fortes précipitations et des inondations.

La mauvaise infrastructure signifie qu’un excédent alimentaire dans une partie d’un pays ou du continent ne peut pas atteindre les zones où il est le plus nécessaire.

En raison d’une faible productivité due à une utilisation inadéquate des intrants et des technologies, une grande partie de l’agriculture africaine fonctionne en dessous de ses capacités. De plus, l’agro-transformation limitée et le stockage et les réserves stratégiques inadéquats entraînent un niveau élevé de pertes et de gaspillage après récolte.

Au Ghana, par exemple, Jetstream, dirigé par une jeune femme, exploite une plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement qui réduit le coût et le temps associés aux formalités commerciales, en reliant les importateurs et les exportateurs, les financiers et les entreprises de logistique.

Se concentrer sur des solutions à court terme, une réponse inadéquate

La réponse actuelle à l’inflation induite par les denrées alimentaires et les carburants est loin d’être suffisante pour prévenir les implications à plus long terme. Plusieurs pays disposant de capacités de réserve se positionnent pour augmenter leur production de pétrole et de gaz afin de répondre aux pénuries du marché.

Cependant, la pensée à court terme domine, avec une confiance excessive dans les instruments de politique monétaire, notamment les hausses de taux d’intérêt.

La décision de plusieurs pays de cesser d’exporter des denrées alimentaires n’apporte qu’une solution à court terme. Elle ne tient pas compte de la nature symbiotique de nos économies et de notre avenir commun. Elle pénalise les producteurs qui ne sont pas en mesure de réaliser la pleine valeur de leur production et décourage les investissements dans la production future. Les consommateurs et les fabricants seront également incapables d’accéder aux produits et aux intrants intermédiaires d’ailleurs, car les importations deviennent prohibitives.

S’attaquer aux causes structurelles profondes est une occasion de renforcer la résilience à long terme

S’attaquer aux causes structurelles profondes de ces crises peut être l’occasion de construire l’avenir.

En donnant la priorité à une transformation structurelle verte, inclusive et résiliente, on s’assurera que personne n’est laissé pour compte et que l’Afrique est mieux préparée à la prochaine crise.

Pour stimuler la transformation structurelle verte, il faudra investir stratégiquement dans le financement à long terme de meilleures infrastructures et services économiques et numériques, en particulier dans les zones marginales et mal desservies. Cela est nécessaire pour alimenter la croissance de la productivité dans les secteurs essentiels et émergents qui sont souvent négligés.

Par exemple, pour s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de l’inégalité, nous devons investir dans des énergies propres et abordables, des technologies et des financements spécifiquement destinés aux micro, petites et moyennes entreprises engagées dans la pêche, l’agriculture, l’exploitation minière à petite échelle, les produits et services basés sur la nature tels que le tourisme.

Il est possible de faire progresser la transformation structurelle inclusive en exploitant la transformation numérique pour surmonter les défis logistiques qui laissent de nombreux groupes et zones géographiques à la traîne.

Dans toute l’Afrique, des entrepreneurs innovants démontrent déjà le pouvoir du numérique pour connecter les consommateurs, les producteurs et les entreprises au sein des pays et entre eux.

Les pays africains sont liés géographiquement et il existe des liens culturels historiques forts qui unissent les gens.

Une transformation structurelle résiliente repose sur la collaboration transfrontalière et l’intégration régionale pour réduire la vulnérabilité et l’impact des chocs de prix externes sur les économies nationales.

Par exemple, des réserves stratégiques régionales de céréales et un commerce plus efficace à travers les frontières de l’Afrique peuvent contribuer à atténuer le risque d’insécurité alimentaire. Cela contribuera à rendre les aliments et autres biens plus facilement accessibles et abordables.

Nous devons accélérer la suppression des obstacles non tarifaires au commerce alimentaire, notamment les coûts de transport élevés, la documentation, la certification et les normes.

Les plateformes de paiement telles que le Système panafricain de paiement et de règlement permettent le commerce en utilisant les devises africaines.

L’essor du commerce numérique et des monnaies numériques pourrait également contribuer à fluidifier le commerce transfrontalier, en particulier pour les petites entreprises et les commerçants informels.

L’intégration et l’interdépendance sont la clé de la résilience à long terme

Tirer parti du vaste capital naturel et humain de l’Afrique est la clé pour débloquer l’opportunité au milieu de l’incertitude et résoudre les défis complexes du développement.

Faire avancer le programme d’intégration économique et sociale régionale du continent aidera à éliminer les frontières artificielles qui empêchent la circulation des personnes, des biens et des services sur le continent.

La mise en œuvre en cours de la Zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAf) aidera à créer une économie dynamique et prospère à l’échelle du continent, où les produits et services ‘Made in Africa’ sont librement échangés au-delà des frontières dans un seul marché africain.

Dr. Lusigi est représentante résidente du PNUD au Ghana.

