Après deux reports cette semaine, le procès de Alhassane Baldé et compagnie s’est poursuivi ce vendredi au TPI de Labé qui faisait salle comble.

D’entre de jeu le président de la cour Koly Kemoko Camara a appelé l’une des parties civiles en l’occurrence Abdoulaye Barry connu sous le soriquetde ‘’Barry voyage’’ à la barre.

Alors l’homme a expliqué comment il y a trois ans son requisitoire Alhassane l’a agressé à son hôtel alors qu’il voulait ranger sa voiture pour dormir.

Il a identifié Alhassane Baldé comme étant celui qu’il avait abordé et intimé l’ordre de descendre,expliqunt qu’il portait un blouson à capuche et qu’il tenait un TT30 non fonctionnel alors que le reste de la bande montait le guet.

Dans la lutte qui s’était ensuite engagée, l’opérateur a essuyé une blessure par balle à l’épaule et une autre balle l ‘a frappée à la jambe sans éclater l’os,ce qui l’a permis de se fondre dans la nature en fuite. Questionné sur la valeur des biens qu’il a perdu suite à cette agression monsieur Barry a parlé de 12000 dollars de frais d’opération et de 8500 euros de frais de rééducation sans compter deux téléphones dont un samsung Galaxy.

A son tour de parler Alhassane Baldé a rappelé que sa liberation de la maison centrale de Conakry est motivé par la volonté de perpetrer un coup d’Etat contre l’ancien dictateur de Banjul estimant que le chef de l’Etat et le general Ibrahma Baldé en son impregnés.

Alhassane Baldé a estimé que Abdoulaye Barry avait raison de dire qu l’arme qu’il detenait était coincée parce qu’elle l’était et que s’il en voulait à sa vie il se serait servi d’un PMAK.

A la question de savoir qui avait tiré sur Barry Alhassane a expliqué qu’il s’agissait de Sidiki Condé.

Pour son réquisitoire, le ministère public a eu la main lourde et a demandé la reclusion criminelle à perpetuité en considération du passé criminel des prévenus.

La même peine a été requise par défaut contre les éléments du gang en cavale.

Les armes sous scellées ainsi que les engins qui ont servi aux opérations devront être confisqués selon le ministère public.

Pour sa plaidoirie, Alpha Mariam Diallo a rappelé que les faits sont têtus contre ses clients avant d’estimer que pour ses prochaines défenses il invoquera une clause de conscience pour les as de viol pour ne pas fouler ses principes au sol.

Puis il a estimé que ces clients plaidaient coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation dont on les charge expliquant leurs forfaits toutefois par l’absence de la reconnaissance et du merite en eux.Il a demandé des circonstances attenuantes pour démission de la société vis à vis de ses clients réclamant l’application de l’article 116 ducode penal guinéen et un maximum de 10 ans d’emprisonnement.

Pour ses ultimes mots dans ce procès Alhassane Baldé a regretté ses actes estimant ne pas être un bandit mais une personne qui a perdu le chemin. Aucun diplômé ne devrait trouver de place dans une prison a -t-il expliqué avant de s’avancer vers Abdoulaye Barry a qui il a demandé pardon en le serrant dans les bras .

Il était13 h 30mn quand le juge Camara a suspendu la séance estimant que la sentence sera dite le 18 décembre prochain.

Ousmane K. Tounkara