Guinée: le Représentant résident du PNUD rencontre la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

Le Représentant résident du PNUD, M. Luc Joël Grégoire, accompagné de la Team Leader Transformation Economique et Développement, Mme Naima Pages, de l’Analyste en innovation et mobilisation des ressources du PNUD et responsable du Laboratoire d’innovation du PNUD Guinée, M. Ousmane Bocoum et de l’Assistant à la Communication Thierno Malick Kanté, a eu une séance de travail, ce Vendredi 24 juin 2022 avec Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Dre Diaka SIDIBE, entourée du Secrétaire Général Dr Facinet Conté, du Chef de Cabinet Monsieur Thierno Hamidou Bah, de la Directrice générale des innovations Aminata Deen Touré, de l’attachée de cabinet Madame Djaka Kaba.

Les échanges et discussions ont principalement porté sur le lancement du Réseau National des Bénévoles pour l’Innovation « Be IN » mercredi prochain, le 29 Juin 2022 au Palais du Peuple sous la présidence du Gouvernement à travers le leadership Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

À cette occasion , le Représentant résident, après avoir présenté les axes d’intervention du PNUD, a rappelé quelques grands chantiers en appui aux actions prioritaires du Gouvernement à travers les départements sectoriels par le biais des projets et programmes en cours y compris l’initiative du Réseau National des Bénévoles pour l’Innovation « Be IN » développée et expérimenté par le Laboratoire du PNUD et qui fera l’objet de lancement la semaine prochaine.

Ensuite, au nom du Représentant résident du PNUD, M. Ousmane Bocoum en tant que responsable du Laboratoire d’innovation du PNUD Guinée a rappelé la vision et l’importance de la mise en place du Réseau National des Bénévoles pour l’Innovation « Be IN » en faveur de la Guinée.

De son côté, Madame Naima Pages Team Leader du Cluster Transformations Economique et Développement Durable a également partagé quelques informations sur le nouveau projet relatif au développement d’un Pool d’Innovation pour le développement en Guinée, appuyé par le PNUD dans le cadre d’une initiative régional ? Ce projet va contribuer à soutenir le gouvernement guinéen à développer un Pool d’Innovation sur les questions de développement sectoriel, notamment sur les Innovations Technologiques à travers une des régions administratives de la Guinée.

En réponse, Madame la Ministre a commencé par exprimer sa joie de recevoir le Représentant et ses collègues, avant de remercier le PNUD pour son engagement et tout le soutien au Gouvernement Guinéen en général et son département en particulier notamment dans le cadre du renforcement des capacités professionnelles de la Cellule de communication de son département et la mise en place de l’initiative du Réseau National des Bénévoles pour l’Innovation, qui est en droite ligne à la mission assignée au Ministère. Dre Diaka Sidibé est également revenue sur les grandes priorités de son Département notamment, l’élaboration de la Politique Nationale de la Recherche et de l’Innovation et le processus de renforcement de capacité des cadres du département : « aujourd’hui, j’ai eu beaucoup plus d’information sur l’accompagnement et tout le soutien que le PNUD accorde au Gouvernement en général à travers les départements sectoriels et celui que j’ai l’honneur de diriger actuellement en particulier sur des projets relatifs à différents domaines développement. En tout cas je vous dis merci, encore merci pour tous ces soutiens. Très prochainement nous vous enverrons toute la documentation sur la feuille de route du département afin de voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer et élargir cette coopération ».

À propos de l’initiative Be In

L’initiative Be In est le premier réseau d’engagement social exclusivement dédiée à l’innovation sociale pour le développement durable et fonctionnant sur le principe du bénévolat en Guinée. Il s’inscrit dans le cadre des protocoles d’innovation des Accelerator Lab qui encourage la mobilisation des forces sociales dans la perspective de la conduite du changement.

Les objectifs de ce réseau sont les suivants:

– Constituer un vivier de compétences complémentaires et disponibles dans la perspective de la mise en œuvre des ODDs et priorités nationales à travers l’innovation sociale ;

– Renforcer l’employabilité des jeunes à travers leur participation à des activités à fort impact social;

– Contribuer à connecter le monde scientifique aux projets de développement ;

– Expérimenter une nouvelle approche du parcours d’insertion socio-professionnelle, à travers l’offre d’une première expérience professionnelle pratique aux jeunes diplômés ou en cours de formation.

À date, le réseau comprend 305 jeunes dont près de 200 étudiants ou diplômés récents dont l’âge varie entre 17 et 26 ans. Le vivier compte 50% de filles et 3% de personnes vivant avec un handicap. L’initiative Be In est le fruit d’une coopération entre le PNUD et le Ministère en charge de l’enseignement supérieur et de l’innovation. La couverture territoriale est inspirée de l’organisation administrative du pays et de la répartition des Institutions d’Enseignement Supérieur dans le pays.

Ainsi, les administrations déconcentrées et les collectivités décentralisées sont avec les institutions d’enseignement supérieur les partenaires du PNUD dans cette initiative.

La rencontre a permis d’échanger autour du lancement du Réseau National des Bénévoles pour l’Innovation «Be IN» mercredi prochain, le 29 Juin 2022 et des grands chantiers du PNUD en faveur du Ministère.