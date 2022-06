Guinée: lancement officiel du Programme cadre d’appui à la Diplomatie économique, à l’intelligence stratégique et à la Coopération internationale

Le Programme cadre d’appui à la Diplomatie économique, à l’intelligence stratégique et à la Coopération internationale pour la période 2022-2025 a été officiellement lancé ce Mercredi 23 Juin 2022 à l’Hôtel Kaloum. Plusieurs membres du Gouvernement, mobilisés autour du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’Etranger, Dr Morissanda Kouyate ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants d’institutions internationales et le Représentant résident du PNUD en Guinée, M. Luc Joël Grégoire et le Représentant de la BAD, M. Leandre Bassolé, ont participé à l’événement.

Premier du genre et fruit du partenariat stratégique entre le Ministère des Affaires étrangères et le PNUD, ce Programme cadre vise à mobiliser l’ensemble des secteurs de la vie économique du Pays y compris ceux de la diaspora, afin de renforcer la place économique, financière et commerciale de la Guinée sur la scène internationale à travers une diversification de la coopération internationale et une diplomatie économique de référence adossée à une politique avant-gardiste d’intelligence stratégique et économique. C’est le Ministre des Affaires étrangères et le Représentant résident du PNUD qui ont signé ce document stratégique qui répond à la fois à l’exigence de refondation de l’Etat engagée par la transition en cours et à la nécessité de poser les bases de la transformation structurelle de la diplomatie guinéenne.

Deux Discours majeurs ont marqué la lancement de ce Programme cadre hautement stratégique avant la cérémonie de signature :

Le Représentant résident du PNUD, M. Luc Joël Grégoire déclare que le lancement de ce Programme cadre est l’aboutissement d’un long processus qui a permis à la Guinée de mesurer l’ampleur des défis à relever pour moderniser son outil diplomatique et revivifier sa coopération internationale et Sud-Sud. C’est pourquoi, le PNUD s’est résolument engagé à apporter son concours pour renforcer les outils de la coopération internationale et de l’intégration africaine, de la mobilisation de la diaspora et de son capital humain, sans oublier la modernisation des méthodes de travail et le renforcement des capacités humaines et institutionnelles de votre ministère. Permettez-moi alors, de saisir l’opportunité du lancement de ce programme Cadre qui nous réunit ce matin, pour féliciter le Gouvernement et saluer le leadership et l’engagement personnel du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger qui ont permis l’aboutissement et la mise en route de ce programme ambitieux qui vise la valorisation de la diplomatie économique et de l’intelligence stratégique et la consolidation des acquis l’action diplomatique guinéenne.

Ce Programme cadre va tourner autour de 5 piliers essentiels qui ont été présentés par M. Mohamed Dabo, le Coordonnateur. Il s’agit de :

La Valorisation de la diplomatie économique ;

Le Renforcement de l’intelligence économique et stratégique ;

La Mobilisation de la diaspora pour améliorer sa contribution au développement économique de notre pays ;

Le Renforcement des capacités humaines et institutionnelles du département ;

Le Renforcement de la coopération internationale et de l’intégration africaine.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères : Ce programme vise à renforcer les capacités du Pays, en dotant l’appareil diplomatique des outils et moyens qui lui permettront de relever les défis de développement de sa diplomatie économique, de son positionnement stratégique à l’échelle internationale, de mobilisation de sa diaspora et de contribuer de manière significative aux impératifs de refondation engagés par le Gouvernement de transition. J’adresse ainsi ma reconnaissance et mes remerciements aux partenaires techniques et financiers en Guinée, au Système des Nations Unies et particulièrement au PNUD et à mon cher Ami Luc Grégoire pour son engagement et la contribution de qualité de son institution qui ont permis l’élaboration de ce programme cadre. Je les invite tous à s’impliquer activement et efficacement dans la mise en œuvre de cet important programme de refondation de la diplomatie guinéenne.