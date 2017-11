La construction de la route Kankan-Kérouané longue de 154 km environ n’est pas de tout repos pour le président Alpha Condé qui a dépêché cette semaine son ministre conseiller diplomatique Pr Koutoubou Moustapha Sano à Ryad, en Arabie Saoudite. Objectif : décrocher le revêtement de la route qui relie les deux villes de la Haute Guinée.

Selon une source proche de la Présidence, l’émissaire d’Alpha Condé a été reçu par le président-directeur général du Fonds saoudien avec qui il a longuement échangé sur l’urgence et l’importance de refaire cette route qui désenclave la ville de Kérouané et permet le commerce, jadis florissant entre la Guinée forestière et la savane guinéenne.

L’enveloppe réclamée pourrait aller jusqu’à 160 millions de dollars américains. Le fonds saoudien promet de faire tout pour venir au secours dans les meilleurs délais en vue de soulager la population guinéenne et mettre fin au calvaire que traverse les usagers de cette route stratégique et indispensable.

Il est à rappeler qu’une délégation de haut niveau conduite par le Président du Fonds avait séjourné à Conakry le mois passé pour renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays.

La Guinée qui courtise le royaume pour le financement de plusieurs projets de développement est à la recherche de plus d’un milliard de dollars américains.

Un forum économique guinéo-saoudien entre les hommes d’affaires saoudiens et les opérateurs économiques guinéens, aura lieu très bientôt en vue de renforcer l’axe de coopération entre Ryad et Conakry et de rapprocher davantage les positions des deux pays sur les questions diverses.

Aussi faut-il rappeler que l’Arabie saoudite, étant un partenaire stratégique, continue à financer, de nos jours, plusieurs projets de développement qui sont en cours d’exécution comme les 4 écoles d’arts et métiers (ERAM), l’hôpital Donka, les 4 centres de santé améliorés ainsi que des centaines de forages. Dans le passé, il avait financé la construction des routes dans la région forestière.

