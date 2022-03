Renforcement des plateformes mobiles de création d’entreprise: le PNUD offre un bus neuf et équipé à  APIP Guinée

Le programme des nations unies pour le deveppement (PNUD) a procédé ce vendredi 25 mars 2022 à la remise d’un bus neuf et équipé à l’agence de promotion des investissements privés (APIP) Guinée.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la continuité de la collaboration entre l’APIP et l’un de ses partenaires privilégiés, en l’occurence le PNUD qui a abouti à la mise en place d’un projet intitulé: «Rapid Financing Facilities». R FF.

Dans son discours, Madame Diana Kouyaté, Directrice générale de l’APIP a remercié vivement le PNUD pour ce grand geste.

« Ce projet est né dans un contexte sociopolitique et économique impacte par la crise de la COVID19 et a été élaboré ccniointement, avec notre partenaire du PNUD. Ce programme RFF vise à renforcer la résilience de nos entreprises surtout informelles et celles portées par les femmes qui sont des cibles vulnėérables face à cette crise sanitaire sans précédent. L’APIP exécute la seconde phase de ce Programme, débuté l’année dernière, qui consiste au renforcement de capacités de 500 PMEs et Groupements d’Intérêt Économique (GIE) du secteur informel« , a-t-elle indiqué.

Selon elle, pour un meilleur accompagnement des entrepreneurs, l’APIP a souhaité renforcer les plateformes mobiles de création d’entreprise (APIP MOBILE) pour proposer ses services au plus près de ses cibles et ainsi réduire le poids de l’informel.

L’APIP Mobile lancé en 2020 avec un cofinancement APIP et PNUD est un service public innovant qui va vers les entrepreneurs informels dans leurs lieux de travail pour les informer sur les opportunitės qui existent, les conseiller mais aussi les aider à fomaliser leurs activités.

« Lancé en juillet 2020, l’APIP MOBILE a sillonné les 5 communes de Conakry et a contribué à la sensibilisation et à la formalisation de plus de 1 000 entreprises dont 35% de femmes et 57% de jeunes de moins de 35 ans. Nous constatons que le taux de formalisation des femmes entrepreneures à travers APIP Mobile (à 35%) est plus élevé que celui de nos agences fixes (en moyenne à 5270). Ceci pourrait s’expliquer par le fait aue les femmes qui allient à la fois la gestion du foyer et activités professionnelles ont moins de temps pour se déplacer pour des démarches administratives. Ainsi. le fait d’avoir un service de proximite facilite leurs formalisations. Dans le cadre du programme RFF. ce nousol APIP Mobile est destiné à la formalisation de 250 PME informelles des régions administratives de Kankan, Faranah. Soyez rassurés que l’APIP sous le leadership du Ministère du Commerce de l’industrie et des PMEs ne ménagera aucun effort pour faire de ce projet un succès », a-t-elle fait savoir.

Pour terminer, elle a invité les porteurs de projets, jeunes, femmes et hommes, à faire de l’APIP MOBILE leur point d’entrée dans l’entreprenariat et dans le monde des affaires.

S’exprimant au nom de Luc Joël Grégoire, Représentant résident du PNUD à l’occasion de cette cérémonie de mise à l’échelle du programme de proximité dénommé « APIP-Mobile », Madame Safiatou Kaba parle d’un évènement déterminant pour l’avenir du secteur privé guinéen; avec la mise à disposition d’un bus équipé.

« En effet, I’APIP Mobile, est un programme pertinent qui permet au secteur privé informel de franchir la première étape vers la compétitivité. Pour la petite histoire, de rappeler et de souligner, ici et maintenant, que la collaboration entre APIP et le PNUD a toujours été couronnée de succès et s’est traduite par de belles initiatives comme celle qui nous rassemble ce matin à savoir le lancement de l’APIP mobile au niveau national. Je m’en voudrais de ne pas citer entre autres, le projet d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes filles et femmes dans le cadre de la relance post COVID 19: le Cadre de Concertation des Acteurs de la Finance inclusive pour développer un écosystème favorable à l’inclusion financière en partenariat avec Afriland First Bank ». Vous conviendrez avec moi, que la mise à l’échelle de ce programme de proximité APIP mobile, contribuera de façon pragmatique à lever le caractère informel des PMEs en zone rurale qui constitue l’un des obstacles majeurs à leur accès aux financements et développement. Et le PNUD votre partenaire historique, se plaît à fournir l’accompagnement idoine requis, procédant ainsi de l’un de ses avantages comparatifs reconnus qui en font sa force. ll s’agit de notre capacité d’être à l’écoute, oui, être à la bonne écoute de ses partenaires, de les aider à déterminer leurs priorités, à identifier des accélérateurs et à mettre en euvre des initiatives catalytiques comme celle que nous lançons aujourd’hui », a-t-elle indiqué.

Poursuivant son allocution, elle se dit convaincu que la campagne de formalisation 2022 marquera durablement les cibles désireuses de se lancer dans l’entreprenariat ou qui aspirent à une autonomisation plus soutenue et effective.

Pour terminer, elle confirme la disponibilité du PNUD à poursuivre son accompagnement aux efforts du Gouvernement pour la promotion de l’entrepreneuriat et du développement du secteur privé afin de contribuer à la pleine réalisation des objectifs du Plan national de développement économique et social alignés sur les Objectifs de Développement Durable au bénéficie du bien- être des populations guinéennes.

Mamadou Aliou Barry

(+224) 622 304 942