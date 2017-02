Le week-end a encore été perturbé par un accident de la route.Cette fois c’est dans la sous préfecture de Popodara située à 19 km du chef lieu qu’un jeune homme Malick Zawia et sa petite amie de retour du club de nuit le satin et sur le chemin du retour à Lafou sont entrés en collision avec deux autres jeunes venant dans le sens inverse sur la route de Kouramangui au niveau de la localité dénommée Misside Kollangui.

Pour les informations réunies le jeune Bachir était engagé dans une course folle avec ses camarades et occupait la tête du peloton et pour ne pas se faire repérer d’eux il a décidé d’éteindre les feux de son engin c’est dans ces circonstances que le drame est survenu aux alentours de 3h et 20mn.

Bilan,un mort Bachir Zawia qui s’éteint sur place et deux blessés graves les jeunes des deux autres motos.Seule personne indemne la petite amie du défunt qui visiblement pleine de veine a fourni le contact de la famille du jeune homme pour que le drame lui soit annoncé.

Aussi,Ali Konaté sous préfet des lieux informé a organisé l’acheminement des blessés vers le centre de santé de Popodara.Il n’y a pas eu de constat car les agents des services de sécurité affecté à Popodara ont tous passé la nuit à Labé,et mieux les agents de la routière basée à Labé n’ont pas bravé la distance,la nuit et le froid de cette aube non plus et lassée d’attendre la famille de la victime s’est vue signifier l’ordre de récupérer la dépouille mortelle de son fils pour rapatriement à Lafou et inhumation.

Ousmane Koumanthio Tounkara