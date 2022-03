N’zérékoré: le nouveau préfet Colonel Alseny Camara prend fonction

C’est dans la nuit du 11 Mars 2022 où le décret sur la mutation des administrateurs territoriaux est tombé. C’est en cela les deux préfets de N’zérékoré et Macenta, chacun a été muté respectivement à Faranah et N’zérékoré. Dès 10h 34mn de ce mercredi 16 Mars 2022 la salle de la conférence de la préfecture de N’zérékoré était archicom à l’entente de la délégation du préfet entrant et sa forte délégation de Macenta. C’est pratiquement à 11h 15mn que la cérémonie de passation de service a commencé en présence du représentant du gouverneur monsieur Siba Koné, des secrétaires généraux des collectivités et administratif, les deux maires de N’zérékoré et Macenta, les forces de défense et de sécurité ainsi que beaucoup d’autres cadres de la préfecture de N’zérékoré. Ouvrant le bal dans sa prise de parole, le secrétaire général chargé des collectivités a d’abord souhaité la bienvenue au préfet entrant Colonel Alseny Camara avant de louer les efforts de celui sortant colonel sékou 15 Keita. Une intervention émaillée de reconnaissance à l’égard du préfet sortant affecté dans les mêmes fonctions à Faranah.

« En rendant grâce à Dieu, je rends également hommage au président de la transition, chef de l’état, chef suprême des armées son excellence Colonel Mamadi Doumbouya de m’avoir renouveler sa confiance en me nommant préfet de Faranah. Cette récompense ne pouvait mieux que l’effort de l’ensemble des cadres travailleurs de la préfecture auxquels je dis sincèrement merci et grand merci. En vous remerciant je voudrais honnêtement vous présenter mes excuses pour les désagréments que j’ai pu causer tout au long du séjour de travail que j’ai pu faire avec vous indépendamment de ma volonté, quand à moi j’ai pardonné tout ceux qui m’ont causé du tort indépendamment de leur volonté. Comme vous l’aviez toujours fait avec moi, je profite l’occasion de vous demander d’apporter le même soutien à mon collègue entrant avec l’esprit d’intégrer, d’honnêteté et de loyauté… » a dit le préfet sortant colonel sékou 15 Keita.

Prenant la parole à son tour, le préfet entrant Colonel Alseny Camara a lui dire ceci « Je voudrais exprimer toute ma gratitude pour votre présence massive en débit de vos calendriers chargés pour rehausser cette cérémonie. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République son excellence Colonel Mamadi Doumbouya, chef de l’état et chef suprême des armées pour ma nomination comme préfet de Macenta et ma mutation dans les mêmes fonctions à N’zérékoré. Je tends ma main franche pour toute collaboration afin de mériter la confiance placée en ma modeste personne par le comité national de rassemblement et de développement (CNRD). Seul, je ne pourrai rien, j’ai besoin donc de l’accompagnement de Tchacun de vous »

Après les deux interventions, des allocutions de témoignages de part et d’autre des deux préfets sortant et entrant ont été faites pour les hommages de la part des maires de N’zérékoré et Macenta ainsi que le secrétaire administratif de la préfecture de N’zérékoré. Quant à Monsieur siba Koné, le représentant du gouverneur, il a pris la parole pour conseiller de part et d’autre afin que chacun mène à bien les fonctions qui lui assignées.

Cette cérémonie de passation de service a pris fin par l’installation officielle du préfet entrant Colonel Alseny Camara dans son trône de commandement par le représentant du gouverneur, avant de rentrer en possession des sceaux de sa préfecture.

Que Dieu veille sur chacun et tous!!

Stéphane François TATO depuis N’zérékoré.