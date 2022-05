N’zérékoré: le Directeur régional de l’information et de la communication prend fonction

Le Directeur de l’information et de la communication René Cécé Sagno a été installé dans ses fonctions ce lundi 30 mai 2022.

C’est la salle de réunion du gouvernorat qui a servi de cadre à cette installation présidée par le gouverneur de la région de N’zérekoré, le général à la retraite Mohamed Lamine Keïta.

Dans son intervention l’inspecteur générale au ministère de l’information de la communication Nestor Nété Sovogui invite monsieur René Cécé à veiller à l’application des textes de cette institution dans la région.

« Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’information et à la communication dans la région forestière. Coordonner les activités des cellules de communication et des relations publiques dans la région. Veiller à l’obtention et à la l’exploitation des agréments d’implantation des sociétés de distribution d’images dans la région ,ainsi que des agréments et certificats de conformité aux cahiers de charges pour l’implantation et l’exploitation des radios et télévisions privées. Participer aux rencontres nationales, sous régionales et internationales traitants des questions relatives aux domaines de l’information et de la communication. Veiller à l’application des accords, de coopération bi et multilatérales en matière d’information et de la communication dans la région » nous souligne l’inspecteur.

Pour nouveau directeur régional de l’information et de la communication, il dû dire ceci,

« Je voudrais rassurer madame la ministre que la confiance placée en moi ne sera pas décevante. Elle sera gérée avec la grande attention dans la mesure où nous travaillerons en équipe de façon pour le bien de la communication. Nous savons en début du développement exponentiel des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La radio et la télévision constituent pour la population des canaux privilégiés du savoir, de la connaissance et du divertissement. Aujourd’hui les populations ne peuvent plus passer de leurs radios, de leurs télévisions, elles se sont imposées en elles un besoin presque physiologique. Les attentes sont nombreuses, mais elles expriment pour nous en thème de défis. Chose que nous tâcherons de lever » a rassuré René Cécé Sanoh, le tout nouveau Directeur régional.

Le gouverneur de la région Mohamed s’est dit satisfait de la création de ce poste qui pour lui, coordonnera tous les médias de la région forestière.

« Votre nomination à ce poste est une confiance placée en vous parmi tant d’autres ,donc je vous exhorte de servir avec loyauté et honnêteté et de pouvoir être à la hauteur de la mission qui est la vôtre » a dit le gouverneur Mohamed Lamine Keita.

Stephane François TATO depuis N’zérékoré pour Aminata.com