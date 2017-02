Les accidents de la circulation sont récurrents à Labé où la quasi-totalité des cas implique des motocyclistes, dans cette ville où on le parc de moto se chiffre aux alentours de 15 mille. Une situation qui préoccupe les autorités qui ont finit par prendre des mesures via les services de sécurité.

Rien que pour l’année 2017 la cité s’est vue endeuillée par 16 cas au moins pour ce qu’on en sait et vues ces tristes statistiques lors de son passage dans la ville la semaine dernière le ministre des transports a donné des instructions fermes au service de sécurité routière à en croire Tidjane Sanoh responsable régional de la sécurité routière qui a aussi rajouté que le port du casque est désormais une obligation même si nous en sommes encore à la phase sensibilisation

« on a trop œuvré dans ce sens mais le terrain était bien commandé puisque nous avons souvent exécuté l’ordre des autorités mais cette fois ci c’est monsieur le ministre des transports qui nous a instruit fermement de commencer les opérations pour le port de casque la décision est régionale. A partir du premier mars nous commençons les opérations n’importe qui sera pris sans casque ou dont le passager ne porterait pas un casque , l’engin sera immobilisé en fourrière et ce sera contraventionnel tu iras au trésor pour payer la contravention donc ces instructions seront exécutées à la lettre cette fois ci c’est toute la police qui est impliquée avant on le faisait par secteur et tout le monde sait qu’à la routière nous ne sommes pas nombreux…l’heure est à la sensibilisation. »

A rappeler qu’au cœur de l’année écoulée des mesures similaires avaient été envisagées par les autorités de la ville de Labé en accord avec le syndicat des transporteurs et les forces de sécurité élargie aux syndicats mais la mesure a été prématurément reléguée aux oubliettes à cause de la culture du laisser aller des citoyens et la tendance à négocier même au dépend de la loi de ceux qui sont censés la protéger et la faire appliquer .

Ousmane Koumanthio Tounkara