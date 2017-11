Rate this post

Arrivée à la DPE comme première femme à ce poste au mois d’Aout dernier , Mme Aissatou Diouldé Diallo a fait une sortie médiatique ce matin pou expliquer ce qu’elle sait de la grève qui paralyse son secteur d’activité.

« c’est vrai ,il y a un mouvement de grève national déclenché depuis le 13 novembre dans le pays. A notre niveau, on a organisé des réunions, des rencontres pour sensibiliser sur le comportement qu’il fallait adopter, Dieu merci, les collègues enseignants, les élèves et leurs parents ont tous accepté nos conseils c qui fait que d 13 au 21 les écoles ont normalement fonctionné de 8 h à 17 h 30’ du primaire au secondaire.

Maintenant par rapport à la situation, à l’issue d’une réunion tenue par le syndicat l 21 novembre au soir, ils se sont retrouvés selon eux pour donner des informations, les enseignants ont dit qu’il ne comprenaient pas pourquoi ils n’avaient pas toutes ces informations et qu’ils vont en grève pour soutenir leurs collègues… Nous avons essayé de rencontrer ces syndicats SLECG et FSPE pour échanger avec eux et leur demander de voir comment aire pour qu’on fasse les cours au niveau de Labé… »

Pour clore ses propos Mme Diallo a rappelé que les préfectures qui étaient en grève dans toutes les régions ont repris avant d’en appeler aux syndicats, aux enseignants ;à l’APEAE, sages et autres personnes de bonnes volonté de s’investir pour éviter un cuisant échec aux enfants.

Pour rappel tout comme mercredi ,le jeudi et ce vendredi encore ls portes ds classes sont restées closes.

Ousmane K . Tounkara