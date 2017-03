now playing

La société de téléphonie mobile MTN Guinée a procédé ce jeudi 2 mars 2017 à la remise de cadeaux aux nouveaux gagnants du deuxième tirage de sa promo Saint-Valentin au marché de Bonfi dans la commune de Matam en banlieue de Conakry.

Les heureux gagnants ont remercié MTN Guinée pour cette générosité. C’est le cas Sidy Tounkara sans emploi qui empoche un bon d’achat d’un million de francs guinéens(GNF).

Il a fait savoir que c’est la première fois qu’il gagne un tel cadeau de la part d’une société de téléphonie. “Je remercie MTN-Guinée pour ce geste hautement significatif. Certes je ne vous dirais pas ce que je ferais avec cet argent, mais ce qui est sûre j’en ferais bon usage’’, a-t-il ajouté.

Bérété Kaba, employé au service Marketing à MTN-Guinée, a indiqué que

Cette promo qui va s’étendre sur deux mois permettra aux abonnés de gagner de nombreux cadeaux, dont des bons d’achats allant de 1 à 2 millions de francs guinéens, des bijoux, des téléviseurs, des congélateurs et des motos.

Interrogé, Kaba Bérété responsable au service marketing à MTN-Guinée a dit que pour souscrire à ce jeu, il suffit de faire gratuitement *400# et de consommer 5000 GNF dans la semaine.

Selon Monsieur Bérété, chaque semaine il y aura de tirages pour sortir au moins une centaine de gagnants. “Pour ce tirage des abonnés sont allés avec des bons d’achats et des bijoux en or. Toutes les semaines, il y aura des remises et beaucoup de gagnants en attendant le gros lot de 100.000.000 GNF dont la remise est prévue pour la fin de la promo MTN-saint Valentin dans quelques mois’’, a-t-il indiqué.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 666 385 908

aliousarayabhe@gmail.com