Conakry – Paris, le 15 mars 2017 – La FIDH, l’OGDH, MDT et AVIPA se félicitent de l’inculpation, le 14 mars 2017, d’Aboubacar Sidiki Diakité, dit « Toumba », deux jours après son extradition en Guinée. Cet acte d’inculpation, qui sera suivi d’un interrogatoire sur le fond, devrait contribuer à la manifestation de la vérité et à l’établissement des responsabilités des personnes impliquées dans ce dossier.

Après l’interrogatoire sur le fond de « Toumba », l’instruction judiciaire sera en situation d’être clôturée. Nos organisations appellent la justice guinéenne à poursuivre ses efforts pour mener la procédure à son terme afin qu’un procès transparent, crédible et dans lequel participeront toutes les personnes impliquées dans le massacre du 28 septembre 2009 puisse se tenir sans délai.