Guinée: le gouvernement et le PNUD lancent les travaux de l’atelier de validation du plan national de suivi et évaluation des ODD

La Guinée, à l’instar des autres nations du monde, a adopté l’agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2015 et a actualisé son cadre intégré de planification national en se dotant d’une vision 2040 et d’un Plan National de Développement Économique et Social (PNDES) 2016-2020.

Mais la mise en œuvre des ODD à travers ce cadre intégré se heurte à plusieurs défis qui doivent être impérativement relevés pour atteindre les cibles à l’horizon 2030. La contractualisation et la domestication des cibles des ODD, la mobilisation des ressources internes et externes pour le financement des ODD, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD au niveau national, déconcentré et décentralisé constituent une véritable préoccupation du gouvernement et des partenaires au développement.

Pour aider le gouvernement à relever les défis liés aux suivis et évaluation de la mise en œuvre des ODD en Guinée, le système des nations unies (SNU) à travers le PNUD, sous le leadership du ministère de l’économie, des finances et du plan (MEF et P), a élaboré un plan national de suivi et évaluation des ODD. Un consultant international et deux consultant nationaux ont été recrutés pour appuyer l’élaboration dudit plan. Les consultants ont soumis une version provisoire qui a été partagée à toutes les parties prenantes.

Pour finaliser le processus d’élaboration dudit plan, le ministère bde l’économie, des finances et du plan en collaboration avec le PNUD organise un atelier de restitution et de validation du plan national de suivi et évaluation des ODD en impliquant tous les acteurs et utilisateurs du 01 au 03 décembre 2021 à Fassia dans la commune rurale de Maneah, préfecture de Coyah.

Selon les organisateurs, l’atelier vise à restituer et valider le plan national de suivi et évaluation des ODD à tous les acteurs et utilisateurs et à définir les prochaines étapes pour une meilleure appropriation dudit plan.

De façon spécifique, il s’agit de présenter le plan national de suivi et évaluation des ODD aux différents acteurs et utilisateurs, et recueillir leurs imputs, commentaires et suggestions ; de valider le plan national de suivi et évaluation des ODD ; définir les prochaines étapes pour une meilleure appropriation du plan national de suivi et évaluation des ODD par l’ensemble des acteurs et utilisateurs.

« Le plan national de suivi et évaluation des ODD est validé ; Les prochaines étapes pour une meilleure appropriation dudit plan sont définies et adoptées », constituent les résultats attendus.

Dans son discours, Mohamed Abba, économiste principal du PNUD a, au nom de son institution dit que la validation de ce plan national de suivi et évaluation des ODD marque une nouvelle étape dans la consolidation des acquis de la Guinée en matière de planification, programmation, budgétisation et suivi évaluation dans un contexte marqué par les répercussions de la pandémie du COVID-19.

« Pour le système des nations unies, et particulièrement le PNUD ainsi que le bureau du coordinateur résident du SNU, nous attendons avec beaucoup d’intérêt la validation et l’adoption de ce plan national de suivi et évaluation des ODD afin d’en faire la base de la préparation de notre prochain programme de renforcement des capacités de l’administration publique en matière de coordination, et de suivi et évaluation. Je ne doute pas un seul instant que plusieurs autres partenaires ici présents nourrissent le même intérêt et la même impatience pour définir ou mettre à jour leurs programmes d’assistance technique dans ce domaine« , a fait savoir Mohamed Abba.

Poursuivant, il a dit que l’élaboration et l’adoption d’un plan national de suivi et évaluation des ODD est une première en Guinée et s’inscrit naturellement dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint d’appui au financement des ODD.

À l’en croire, la prochaine étape sera le renforcement des capacités des acteurs du plan national de suivi et évaluation des ODD tant au niveau central que déconcentré et décentralisé.

Avant de terminer, il a réitéré l’engagement et la disponibilité du PNUD et du SNU à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la pleine réalisation des objectifs de la transition et des ODD au bénéfice du bien-être des populations guinéennes.

Prenant la parole, Mamadou Gando Bah, conseiller du ministre de l’économie, des finances et du plan a indiqué qu’au terme de cet atelier de trois jours, le plan national de suivi et évaluation des ODD devra être présenté aux différents acteurs et utilisateurs pour recueillir leurs imputs, commentaires et suggestions; Ensuite le plan national de suivi et évaluation des ODD doit être validé sous réserve de prise en compte des imputs des participants ; Enfin, les prochaines étapes pour une meilleure appropriation du plan national de suivi et évaluation des ODD par l’ensemble des acteurs et utilisateurs devront être définies.

« Je ne saurais terminer mon propos sans vous féliciter, au nom de Monsieur le ministre de l’économie, des finances et du plan, pour votre engagement à produire des résultats issus des travaux de groupes qui seront présentés et validés en plénière et par la suite seront pris en compte par les consultants dans une version finale qui sera éditée et distribuée« , a-t-il ajouté avant d’ouvrir les travaux du présent atelier.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com