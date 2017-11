A la suite de l’article du site internet www.aminata.com relatif à la demande du Ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow aux populations de Dinguiraye https://aminata.com/bantama-sow-aux-populations-de-dinguiraye-ne-trompez-3eme/; le Député uninominal de cette circonscription, Honorable Dr Fodé Amara Bocar Maréga a … Lisez.

« Au lieu de se préoccuper du fonctionnement de son Ministère ou d’améliorer ses connaissances pour pouvoir le gérer, il (Bantama Sow) se permet de menacer les braves populations de Dinguiraye. Bantama Sow fait semblant d’oublier qu’Alpha Condé est au pouvoir depuis plus de sept ans ; sept ans de fausses promesses et de projets morts nés. Et que Dinguiraye vit dans la pauvreté et la misère tout ceci aidé par ses représentants qui se sont succédés en pillant les braves populations de la ville sainte d’Elhadj Oumar Tall. Mon combat en tant que député fier de la confiance de la population est donc de mettre fin à cette gabegie d’Alpha Condé et de permettre un contrôle de cette richesse de Dinguiraye en mettant en place un CPD (conseil préfectoral de développement) digne de ce nom pour une transparence totale. Cela, permettra aux populations de cette préfecture au lieu d’attendre une aide d’Alpha qui ne viendra JAMAIS utiliserons les ristournes de la Société Minière de Dinguiraye (SMD) pour développer Dinguiraye dont les ressources ont été toujours détournés par les cadres véreux nommés par Alpha Condé.

Bantama Sow, la Préfecture de Siguiri s’est levée, Kérouané s’est exprimée ; Beyla a manifesté démontrant ainsi l’incapacité d’Alpha Condé de respecter sa parole. Alors tes fanfaronnades il faut aller les crier aux assemblées générales hebdomadaires du RPG arc en ciel. Car, c’est encore le seul endroit où l’on peut t’écouter et peut être te croire. Le développement de ce pays est une nécessité vu l’état de cette préfecture de Dinguiraye. La démagogie d’individus comme toi doit cesser dans ce pays car, elle nuit à l’action de celui que tu sembles défendre.

Que Dieu te donne la chance un jour de réfléchir pour le bien de ce pays qui le mérite tant

Que Dieu bénisse Dinguiraye

Que Dieu bénisse la Guinée »

Honorable Fodé Amara Bocar MAREGA

Député uninominal de Dinguiraye.