Quelques jours après l’assassinat du frère cadet du saint de Sagalé, la psychose a du mal à faiblir chez les citoyens qui ont décidé de renforcer la vigilance autour des personnalités religieuses de la région.

Dans l’après midi du lundi, un homme à la barbe fournie originaire de la Mauritanie et habituée à venir tendre la sébile à Labé a eu des sueurs froides quant il s’est approché de l’Imam dans le but de solliciter de l’aide.

Première réaction , des fidèles soucieux de la sécurité de l’imam et ne lui faisant pas visiblement confiance lui intiment l’ordre de quitter les environs , l’homme obtempère mais dès après la prière certains fidèles toujours suspicieux le prennent à partie croyant qu’il voulait du mal au leader religieux.

Alors, l’imam qui avait entendu la clameur a demandé des nouvelles et est venu interroger personnellement l’homme et a satisfait à sa requête en lui remettant ce qu’il disposait sur place et en le sécurisant jusqu’à son foyer d’accueil situé à Tata.

Thierno Badrou Bah imam rahtib a ainsi expliqué ce malentendu :

« D’abord que Dieu nous préserve des conséquences des rumeurs. En effet hier lors de la prière quand les muezzins faisaient l’appel, un homme s’est dirigé vers moi constatant cela les gens l’ont demandé de changer de place ,il a obtempéré, après la prière j’ai entendu une clameur venant de dehors, j’ai demandé des nouvelles, on m’a dit que certains fidèles suspicieux l’ont pris à partie pensant qu’il nourrissait de mauvais desseins à mon endroit. J’ai demandé à le voir et l’ai interrogé il m’a dit qu’il vient de la Mauritanie et qu’il est à court d’argent pour rentrer. Je lui ai alors remis ce que j’avais sur moi et comme des attroupements s’étaient formés j’ai ordonné à des jeunes de l’encadrer pour le ramener.

La police a dû intervenir aussi pour éviter les violences. Après j’ai appelé sa famille d’accueil pour confirmer qu’il est rentré sauf »

L’imam de la mosquée de Karamoko Alfa mo Labé a aussi précisé que son tuteur local a été identifié et serait un imam de la mosquée de Tata dénommé Thierno Abdoulaye Mali.

La famille d’accueil a aussi précisé que très souvent l’homme fait le voyage pour venir tendre la sébile à Labé.

Ousmane K. Tounkara