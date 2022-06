COMMUNIQUE de l’UFDG pour les Communautés guinéenne des États-Unis et du Canada

Union des Forces Démocratiques de Guinée N°0013/CF.UFDG.AN/2022 Le 16 Juin 2022

Coordination des Fédérations de l’UFDG de l’Amérique COMMUNIQUÉ

A l’Attention de la Communauté guinéenne des États-Unis et du Canada

Dans le cadre de la mission de travail de Elhadj CELLOU DALEIN DIALLO, Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), la coordination des Fédérations de l’UFDG de l’Amérique a l’agréable plaisir d’informer l’ensemble des militants et sympathisants du parti de la tenue d’un meeting public en son honneur à PHILADELPHIA, le Dimanche 19 Juin 2022.

LIEU: CLARION HOTEL & CONFERENCE CENTER – PRESIDENTIAL BALLROOM.

76 Industrial Highway, Essington, PA 19029.

TIME: 2:00 PM to 9:00

À cette importante occasion, la Fédération de l’UFDG de la Vallée de Delaware ( NJ, PA, DE) en particulier et la coordination Fédérations de l’UFDG de l’Amérique invite l’ensemble des militants et sympathisants du parti, la communauté guinéenne et africaine des États avoisinants (CT, NY, NJ, PA, DE..) ainsi que la société civile et les partis politiques à venir massivement écouter le Président CDD et soutenir notre combat pour la démocratie et l’état de droit dans notre cher pays, la Guinée.

Vu l’importance de cette étape dans la tournée du Président CELLOU DALEIN DIALLO aux États Unis, coordination des Fédérations de l’UFDG de l’Amérique sollicite auprès de vous une large diffusion au sein de la communauté guinéenne et africaine des États-Unis et du Canada et sait compter sur la disponibilité et l’esprit patriotique de tous.

PETEL DIALLO – Coordinateur des Fédérations UFDG- AMÉRIQUE

&

Dr. SANCK DIALLO

S. Fédéral UFDG – Vallée DE( NJ, PA, DE).