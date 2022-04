Actualité guinéenne, résumé de la journée du vendredi 1er Avril 2022

L’actualité de cette journée a été marquée par un communiqué du gouvernement informant au peuple de Guinée, le décès par noyades du fils cadet de Madame la Ministre de l’environnement et du développement durable. Des condoléances lui ont donc été adressées au nom du Président de la Transition, Chef de l’État et du Premier Ministre Chef du Gouvernement.

La Guinée à travers le ministère des infrastructures et des transports et le ministère des Finances a signé avec la coopération néerlandaise le contrat d’exécution du Projet des 5 Ponts à Conakry pour un montant de 60 millions d’euros. Avec le programme DRIVE, « Development Related Infrastructure Investment Vehicle », les Pays Bas font d’une priorité la construction d’infrastructures durables dans leurs pays partenaires, dont la Guinée.

Le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) en collaboration avec le ministère du Budget et Expertise France a organisé à l’intention de ses cadres non postés, une formation sur la gestion des finances publiques pour servir dans les services administratifs et financiers (SAF) qui relèvent du département. La démarche consiste à qualifier le secteur de l’éducation en général et celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle en particulier dans la gestion des fonds publics.

La Direction générale de l’Agence Talisman, porteuse du projet « Salon International de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (SICTA) » et le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, ont signé une convention portant sur l’organisation de la première édition du SICTA, qui aura lieu du 14 au 21 mai 2022 sur l’esplanade du palais du peuple.

Dans le cadre de ses actions humanitaires, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, à travers le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FONDS) a offert des sacs de riz à plusieurs indigents dans la commune de Kaloum. Ce, à quelques heures du début du mois de ramadan.

À travers une déclaration publiée ce vendredi 1er avril 2022, le bureau national de la Jeunesse CEDEAO-Guinée s’est prononcée sur le déroulement de la transition. Les membres de cette organisation ont en premier lieu reconnu les actes posés par le CNRD, notamment le démarrage des assises nationales et la mise en place des organes transitoires, avant d’inviter les autorités à donner une position claire sur la durée de la transition, afin d’éviter toute suspicion.

A Boffa, des échauffourées ont été enregistrées entre pro et anti, Seydouba Kissing Camara, le maire de la commune urbaine. Dans l’après-midi, la tension eétait très tendue entre les forces de l’ordre et les jeunes. La circulation a été quasiment bloquée.

Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le secrétaire général des Affaires religieuses a annoncé que le croissant lunaire a été observée ce vendredi 01 avril 2022 à plusieurs endroits de la Guinée. Par conséquent, annonce que le Ramadan commence ce samedi 02 avril. En faisant cette annonce, El Hadj Karamo Diawara a appelé les musulmans du pays à prier pour le pays et pour le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

