Actualité guinéenne : Résumé de la journée du samedi 03 septembre 2022

Conformément au programme établi par le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), la deuxième journée de mobilisation citoyenne pour l’assainissement a eu lieu à Conakry et à l’intérieur du pays ce Samedi 03 septembre.

A Boké, c’est en marge de l’inauguration du « poste électrique de Boké » et de l’électrification de l’école régionale des arts et métiers (ERAM), que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, accompagné des ministres en charge de l’énergie, des télécommunications, de l’enseignement technique et de celui des infrastructures a participé aux opérations d’assainissement. L’activité s’est déroulée au grand marché 400 bâtiments dans la commune urbaine de Boké.

A Conakry, c’est au quartier Taouyah, dans la commune de Ratoma que le coup d’envoi de l’opération d’assainissement a été donné en présence de plusieurs membres du gouvernement dont la ministre Aminata Kaba, le directeur général de l’administration du territoire, le secrétaire général aux affaires religieuses, le directeur national des loisirs et le maire de la commune de Ratoma.

Dans la commune de Matoto, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing, Celui de la Santé et de l’hygiène publique, Mamadou Pethé Diallo et Lansana Bea Diallo du ministère de la jeunesse ont participé aux opérations d’assainissement. A cette occasion, le président de la transition a effectué un déplacé inopinée dans la commune de Matoto pour se joindre aux membres du gouvernement et aux populations mobilisées pour procéder au curage des caniveaux, à la collecte et à l’acheminement des ordures. Au micro des journalistes, Lansana Béa Diallo a plaidé pour que des efforts soient consentis de part et d’autres pour que les ordures ne se retrouvent pas dans les rues, il a aussi félicité le maire de la commune de Matoto et ses équipes pour la forte mobilisation et pour les résultats Remarquable en terme de salubrité.

Le ministre de la justice et des droits de l’homme Alphonse Charles Wright quant à lui, s’est rendu dans la commune urbaine de Kassa, où il a lancé et coordonné cette deuxième journée de mobilisation citoyenne pour l’assainissement. Munis de râteaux, de pelles, de balais et de brouettes, le garde de Sceaux et sa suite, à peine arrivés, se sont aussitôt confondus à la communauté dans cette opération d’assainissement de la localité.

Le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya muni de gants mains et une pelle à aussi pris part aux opérations d’assainissement à la Sig Madina, en procédant lui-même au nettoyage de certains points noirs pour donner l’exemple. Dans cette commune, le chef de l’État s’est joint aux membres du gouvernement dont le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) Mory Condé, la ministre de la pêche, Charlotte Daffé et celui du Travail Julien Yombouno et le maire de la commune de Matam Ismaël Condé.

Sur le plan politique, la direction nationale du RPG AEC a publié un communiqué caustique signé de son secrétaire général, M. Saloum Cissé dans lequel il appelle ses militants à se mobiliser le lundi 05 septembre, pour dénoncer la conduite de la transition par le CNRD et exiger un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Dans le quartier Nassouroullaye, situé en face du camp Alpha Yaya Diallo dans la commune de Ratoma, des violences ont éclaté en début de soirée de ce samedi 3 septembre. Tout serait parti d’une opération de ratissage conduite par les forces de défense et de sécurité. Une personne aurait perdu la vie dans le mouvement.

Cheick Alioune