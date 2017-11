Ce vendredi 17 novembre 2017 un incendie s’est produit au quartier siguiri koura 1, secteur El hadj Bakary Garé dans les environs de 16heures.

Selon une source voisine, le fumeur lui même serait à l’origine de cet incendi car:<< à 15 heures, le jeune victime au nom de Mamady Keita, était venu se reposer, en ce moment sa femme Fatoumata koma était absente, sûrement durant son répos, il a fumé et après jeté par inattention le restant de sa cigarette dans un coin de sa chambre et sorti un peu après en fermant la case. Même pas 30 mn après sa sortie, le feu a pris la case par l’intérieur, on voyait le feu mais impossible d’éteindre, on a appelé le jeune et sa femme, avant leur arrivée les jeunes du quartier étaient déjà venus en aide, forçant pour ouvrir la porte, mais très malheureusement tout était parti en fumée>>. A -t-il précisé ce témoin.

Le jeune victime du drame a nié :<<honnetement moi je fume mais au cours de mon répos je n’ai pas fumé, je me demande comment cet incendie m’est parvenu je jure>>

Et il a terminé ses explications par la pleure en disant:<<eeh Dieu! Eh Dieu! Pourquoi moi? Même à manger je n’en ai pas à plus à forte raison emporter le peu de biens que j’avais eh Dieu!>>

Aucun contenu n’a été sauvé

Dans la ville tout le monde juge à sa manière, pour certains:<< personne d’autre n’est à l’origine de cet incident à part lui même, car il est fumeur, et après juste son répos dans sa case pas même 30 mn il y a eu l’incident et la case n’est pas électrifiée ni rien>>

Pour d’autres:<< c’est un fait de Dieu, le même cas s’est produit à Télémelé {dongholtouma} personne n’était à l’origine de ce drame>>

En dernier lieu, le chef secteur Ibrahima kalil magassouba a prié les gens:<< de ne pas regarder l’origine de l’incendie mais plutôt l’état actuel du jeune et sa femme, de leur venir en aide moralement, finacièrement et materiellement car ils n’ont absolument rien, leurs biens si je vous explique comment ils ont eu ça je jure vous allez pleurer>> a affirmé le chef secteur.

Mamadou Hawa Keïta depuis Siguiri pour aminata.com